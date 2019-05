Il Segreto puntate spagnole | Elsa in fin di vita | la strana scelta di Antolina

Anticipazioni Il Segreto - puntate spagnole : il grande ritorno : Il Segreto, Anticipazioni straniere: Donna Francisa è viva e vegeta Nuovi colpi di scena sono in arrivo a Il Segreto, la soap iberica che continua a far registrare buoni ascolti tutti i pomeriggi su Canale5 e il martedì in prima serata su Rete4. Le Anticipazioni straniere de Il Segreto annunciano il grande ritorno a Puente Viejo di Donna Francisca Montenegro da tutti creduta morta. La megera vuole vendicarsi di Fernando Mesìa. Solo ...

Anticipazioni Il Segreto Trama Puntate 6-12 maggio 2019 : E’ Stata Elsa a Derubare i Castaneda! : Anticipazioni Il Segreto Trama Puntate da lunedì 6 a domenica 12 maggio 2019: Elsa riceve ospitalità da Isaac. Emilia e Alfonso sequestrati! Anticipazioni Il Segreto: Elsa accusa Consuelo di essere una ladra ma poi emerge una inquietante verità! La Laguna si trasferisce a casa di Isaac e Antolina. Adela perde temporaneamente la memoria, mentre Julieta continua ad interessarsi alla situazione di Las Lagunas. Emilia e Alfonso sono stati ...

IL Segreto - anticipazioni e trame puntate dal 5 all’11 maggio 2019 : anticipazioni e trame telenovela Il SEGRETO da domenica 5 a sabato 11 maggio 2019: Dopo essersi presa la colpa del furto avvenuto alla locanda di Matias e Marcela, Elsa lascia Puente Viejo e trova rifugio tra le rovine di una casa fuori dal paese. Don Anselmo e Don Berengario non riescono a trovarla. Nella cittadina tutti quanti, Isaac compreso, sono contro Elsa e Antolina ne è entusiasta. Onesimo si è dimenticato di comprare le castagne per la ...

Il Segreto - anticipazioni puntate spagnole : il complotto di Fernando : anticipazioni Il Segreto, puntate straniere: paura per Emilia e Alfonso Il Segreto continua ad appassionare i telespettatori di Canale5 e Rete4. I colpi di scena si susseguono. Le anticipazioni straniere de Il Segreto svelano che il perfido Fernando Mesia tornerà ad avere un ruolo di primo piano. L’uomo ha organizzato il rapimento di Emilia e Alfonso. I suoi piani, però, non vanno come aveva sperato perchè i suoi complici lo tradiscono e ...

Anticipazioni Il Segreto - Trama Puntate dal 29 aprile al 5 maggio 2019 : Cosa Nasconde Raimundo? : Anticipazioni Il Segreto, Trama Puntate da lunedì 29 aprile a domenica 5 maggio 2019: Gonzalo con accordi presi con Fernando Mesia, abbandona la Casona! Elsa accusata di furto! Anticipazioni Il Segreto: Matias chiede spiegazioni a Raimundo. Che fine hanno fatto i suoi genitori? Ma soprattutto per quale motivo Gonzalo è sparito senza salutare nessuno? Elsa si abbandona alla passione amorosa con Isaac. Lunedì 29 aprile 2019: Fernando accetta il ...

Il Segreto - saltano le puntate del 22 e del 25 aprile : anticipazioni trame : Settimana di sconvolgimenti per il palinsesto di ReteQuattro a causa di Lunedì dell’Angelo prima e della festa della Liberazione del 25 aprile poi: Il segreto non va quindi in onda né lunedì 22 aprile né giovedì 25 aprile ma resta regolarmente al suo posto la domenica di Pasqua. Restano invariati anche gli appuntamenti di tutti gli altri giorni compreso quello del sabato, che va in onda a partire dalle 15.10 e non dalle 16.30. Di seguito, ...

Anticipazioni Il Segreto - puntate spagnole : un nuovo dramma per Severo : Il Segreto, Anticipazioni straniere: Severo e Irene sul lastrico Il Segreto continua ad appassionare i telespettatori di Canale5 e Rete4 da diversi anni ormai. Intrighi, inganni, vendette, arrivi e partenze sono all’ordine del giorno. Le Anticipazioni spagnole de Il Segreto svelano che Severo e Irene affronteranno un nuovo dramma dopo essersi risollevati dalla crisi economica. Carmelo chiederà spiegazioni al Santacruz quando scoprirà che ...

Anticipazioni Il Segreto Trama Puntate 22-28 aprile 2019 : Gonzalo Lascia Maria! : Anticipazioni Il Segreto Trama Puntate da lunedì 22 a domenica 28 aprile 2019: Gonzalo Lascia Maria in cambio di denaro! Un nuovo dark man: Eustaquio Molero Anticipazioni Il Segreto: Gonzalo abbandona Maria in cambio di soldi! Non si hanno più notizie di Alfonso e di Emilia! Isaac chiede perdono ad Antolina dopo una pesante litigata, mentre Elsa viene assunta come aiuto-maestra. Severo e Carmelo conoscono il temibile Eustaquio ...

IL Segreto - anticipazioni e trame puntate dal 21 al 27 aprile 2019 : anticipazioni e trame telenovela Il SEGRETO da domenica 21 a sabato 27 aprile 2019: Maria e Gonzalo non riescono a trovare un punto di incontro e litigano furiosamente di fronte ad un Fernando piuttosto sorpreso. Più tardi, Gonzalo incontra la donna con Raimundo e le spiega come dovrà proseguire il loro piano. Don Anselmo e don Berengario temono che il ritorno di Elsa possa mandare in malora il già precario matrimonio tra Isaac e ...

Il Segreto - anticipazioni puntate spagnole : uno strano sequestro : anticipazioni Il Segreto, puntate straniere: Francisca contro Severo Il Segreto continua ad appassionare i telespettatori italiani tutti i pomeriggi su Canale5 e il martedì sera su Rete4. Le anticipazioni straniere de Il Segreto svelano che Donna Francisca ricomincerà a fare la guerra al suo acerrimo nemico Severo Santacruz. La megerà si servirà di Prudencio che, dopo aver acquistato la bottega di Fe, diventerà un usuraio. A Carmelo giungerà ...

Anticipazioni Il Segreto - puntate spagnole : Adela sequestrata da esaltati (VIDEO) : Nelle attuali puntate del Segreto in onda in Italia, stiamo assistendo alla lenta ripresa di Adela che nonostante le schegge ancora nel suo cervello sta riprendendo in mano la sua vita. Nelle puntate in onda in questi giorni in Spagna, un gruppo di esaltati sta cercando di tenere sotto scacco Puente Viejo e si accanirà anche contro la maestra Adela per via delle sue idee politiche e del suo stile di insegnamento. Spoiler spagnoli Il Segreto: ...

Anticipazioni Il Segreto Trama Puntate 15-21 aprile 2019 : Torna Maria che Schiaffeggia Gonzalo! : Anticipazioni Il Segreto Trama Puntate da lunedì 15 a domenica 21 aprile 2019: Maria riTorna a Puente Viejo e fa delle sconcertanti rivelazioni su Gonzalo Anticipazioni Il Segreto: Maria riTorna e Schiaffeggia suo marito Gonzalo che chiede a Fernando di consegnargli al più presto il denaro! Elsa Torna in città e Isaac va a parlarle. Antolina aiuta il marito ad ottenere il prestito ma viene ancora una volta rifiutata. Saul scopre la causa ...

IL Segreto - anticipazioni e trame puntate dal 14 al 20 aprile 2019 : anticipazioni e trame telenovela Il SEGRETO da domenica 14 a sabato 20 aprile 2019: Raimundo chiede a Saul e Julieta di lasciare la villa. Il direttore di Banca non concede il prestito a Antolina e Isaac. Quest’ultimo confessa a Matias che non riuscirà mai a dimenticare Elsa. Il locandiere lo invita a riflettere sul suo futuro e gli ricorda che ha un figlio in arrivo. Antolina ha intuito che il banchiere ha una tresca con la sua segretaria ...