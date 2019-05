Giuliana | balena preistorica abbandonata tra i Sassi

ilgiornale

(Di lunedì 6 maggio 2019) Nino Materi È il più grande cetaceo mai scoperto al mondo, ma i suoi resti giacciono nel deposito del museo di MateraDal ricordo, ormai lontano, della «bianca» (intesa come egemonia politica della Democrazia cristiana) alla contemporaneitàdella «più grandefossile mai scoperta al mondo»; più imponente perfino del «maggiore dei dinosauri conosciuti».Ora - buttandola sullo scherzo (ma neanche tanto) - si potrebbe dire che un lungo filo archeologico unisce la Basilicata anni '70 del padre costituente Emilio Colombo alla Lucania di «», com'è stato battezzato l'antico cetaceo scoperto nel 2006 nell'invaso artificiale di San Giuliano a Matera, tornato alla ribalta grazie a un report pubblicato dalla rivista scientifica Biology Letters, che denuncia: «I resti dellaabbandonati in un deposito». Le istituzioni locali non ne ...

