Caos sanità in Toscana | dopo il caso di Pistoia si rischia una valanga di ricorsi

(Di lunedì 6 maggio 2019) Eva Nuti Scoperte difformità in almeno altre sei Asl. La Regione mette sul piatto sei milioni di euro per riequilibrare le differenze, ma per i sindacati non è chiaro chi prenderà quei soldiCome il vaso di Pandora: la vicenda che ha portato la ex Asl 3 dialla condanna e al risarcimento di oltre 10 milioni di euro per non aver pagato parte degli stipendi negli anni dal 1998 al 2007 potrebbe allargarsi anche ad altre Asl della, arrivando a creare un danno economico pesante a livello regionale. A lanciare l’allarme è la funzione pubblica Cgil che punta il dito sulla critica situazione che riguarderebbe almeno altre sei strutture sanitarie in: l’ospedale pediatrico Meyer, l’azienda ospedaliera pisana e la Asl di Pisa, quella di Prato, quella di Grosseto e probabilmente anche quella di Siena. In tutte queste, i sindacati hanno scoperto delle difformità ...

