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zazoomblog : Viabilità Roma Regione Lazio del 05-05-2019 ore 18:30 - #Viabilità #Regione #Lazio #05-05-2019 - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 05-05-2019 ore 19:00' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - romadailynews : Viabilità Roma Regione Lazio del 05-05-2019 ore 18:30: VIABILITA’ LAZIO DEL 5 MAGGIO 2019… -
Viabilità Roma Regione Lazio del 05-05-2019 ore 18 : 30 : VIABILITA’ Lazio DEL 5 MAGGIO 2019 ORE 18.20 ROSA GALATI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; SUL RACCORDO ANULARE IN ESTERNA SI RALLENTA TRA LAURENTINA E RomaNINA MENTRE IN INTERNA SI RALLENTA TRA CASTEL GIUBILEO E SALARIA DISAGI ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA A24, CODE TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST DIREZIONE Roma SULLA Roma FIUMICINO CI SONO CODE IN COMPLANARE ALL’ALTEZZA DEL RACCORDO IN ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 05-05-2019 ore 17 : 30 : VIABILITA’ Lazio DEL 5 MAGGIO 2019 ORE 17.20 ROSA GALATI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; SUL RACCORDO ANULARE IN INTERNA SI RALLENTA TRA CASTE GIUBILEO E SALARIA E TRA TIBURTINA E L A24 Roma TERAMO MENTRE IN ESTERNA SI RALLENTA TRA APPIA E LA DIRAMAZIONE Roma SUD SULLA Roma FIUMICINO CI SONO CODE IN COMPLANARE ALL’ALTEZZA DEL RACCORDO IN DIREZIONE DELLO STESSO SU VIA APPIA CI SONO CODE IN ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 05-05-2019 ore 16 : 30 : VIABILITA’ Lazio DEL 5 MAGGIO 2019 ORE 16.20 ROSA GALATI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; ATTENZIONE PER L’ALLERTA METEO VALIDA PER TUTTO IL GIORNO PER VENTO FORTE E TEMPORALI SU TUTTO IL Lazio A PONTECORVO SI STA SVOLGENDO IL 33° TROFEO SAN GIOVANNI BATTISTA PER L’OCCASIONE VERRANNO ISTITUITI DIVIETI DI TRANSITO E SOSTA NELLE VIE INTERESSATE ALL’EVENTO. PASSIAMO AL TRASPORTO PUBBLICO: LA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 05-05-2019 ore 15 : 30 : VIABILITA’ Lazio DEL 5 MAGGIO 2019 ORE 15.20 ROSA GALATI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; ATTENZIONE PER L’ALLERTA METEO VALIDA PER TUTTO IL GIORNO PER VENTO FORTE E TEMPORALI SU TUTTO IL Lazio A Roma ALLO STADIO OLIMPICO SI STA SVOLGENDO LA 35 IMA GIORNATA DI SERIE A Lazio-ATALANTA. PRESTARE ATTENZIONE ALLA SEGNALETICA PER LE MODIFICHE TEMPORANEE DELLA VIABILITA’ NELLA ZONA DELL’IMPIANTO ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 05-05-2019 ore 13 : 30 : VIABILITA’ Lazio DEL 5 MAGGIO 2019 ORE 13.20 ALESSIO CONTI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; ATTENZIONE PER L’ALLERTA METEO VALIDA DA STAMATTINA PER VENTO FORTE E TEMPORALI SU TUTTO IL Lazio IN PROVINCIA DI RIETI RIAPERTO IL RACCORDO RIETI-TERNI TRA CONTIGLIANO E GRECCIO TRAFFICO SCORREVOLE CODE SULLA SALARIA A PASSO CORESE IN DIREZIONE DI Roma SULLA CASILINA CODE TRA BORGHESIANA E FINOCCHIO NEI DUE ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 05-05-2019 ore 12 : 30 : VIABILITA’ Lazio DEL 5 MAGGIO 2019 ORE 12.20 ALESSIO CONTI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; IN PROVINCIA DI RIETI CHIUSO IL RACCORDO RIETI-TERNI TRA CONTIGLIANO E GRECCIO NEI DUE SENSI DI MARCIA A SEGUITO DI UN INCIDENTE CHE VEDE COINVOLTE 2 VETTURE. CODE IN ENTRAMBE LE DIREZIONI A Roma, SUL RACCORDO ANULARE CODE PER TRAFFICO INTENSO IN CARREGGIATA INTERNA TRA PONTINA E Roma FIUMICINO CODE SULLA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 05-05-2019 ore 11 : 30 : VIABILITA’ Lazio DEL 5 MAGGIO 2019 ORE 11.20 ALESSIO CONTI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; ATTENZIONE PER L’ALLERTA METEO VALIDA PER TUTTO IL GIORNO PER VENTO FORTE E TEMPORALI SU TUTTO IL Lazio IN PROVINCIA DI RIETI CHIUSO IL RACCORDO RIETI-TERNI TRA CONTIGLIANO E GRECCIO NEI DUE SENSI DI MARCIA A SEGUITO DI UN INCIDENTE CHE VEDE COINVOLTE 2 VETTURE. CODE IN ENTRAMBE LE DIREZIONI A Roma, PER ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 05-05-2019 ore 11 : 30 : VIABILITA’ Lazio DEL 5 MAGGIO 2019 ORE 11.20 ALESSIO CONTI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; ATTENZIONE PER L’ALLERTA METEO VALIDA PER TUTTO IL GIORNO PER VENTO FORTE E TEMPORALI SU TUTTO IL Lazio IN PROVINCIA DI RIETI CHIUSO IL RACCORDO RIETI-TERNI TRA CONTIGLIANO E GRECCIO NEI DUE SENSI DI MARCIA A SEGUITO DI UN INCIDENTE CHE VEDE COINVOLTE 2 VETTURE. CODE IN ENTRAMBE LE DIREZIONI A Roma, PER ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 05-05-2019 ore 10 : 30 : VIABILITA’ Lazio DEL 5 MAGGIO 2019 ORE 10.20 ALESSIO CONTI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; ATTENZIONE PER L’ALLERTA METEO VALIDA DA STAMATTINA PER VENTO FORTE E TEMPORALI SU TUTTO IL Lazio IN PROVINCIA DI RIETI CODE PER INCIDENTE SUL RACCORDO RIETI-TERNI TRA CONTIGLIANO E GRECCIO NEI DUE SENSI DI MARCIA A Roma, PER LAVORI ALLA CONDOTTA IDRAICA CHIUSA VIA CASTEL DI LEVA DA VIA DELLA CECCHIGNOLA A ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 05-05-2019 ore 09 : 30 : VIABILITA’ Lazio DEL 5 MAGGIO 2019 ORE 9.20 ALESSIO CONTI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; TRAFFICO SCORREVOLE SULLE STRADE DELLA Regione, ATTENZIONE PERò PER L’ALLERTA METEO VALIDA DA STAMATTINA PER VENTO FORTE E TEMPORALI SU TUTTO IL Lazio IN PROVINCIA DI RIETI CODE SUL RACCORDO RIETI-TERNI TRA CONTIGLIANO E GRECCIO NEI DUE SENSI DI MARCIA NEL FRUSINATE SI STA TENENDO LA 7IMA EDIZIONE DEL RALLY ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 05-05-2019 ore 08 : 30 : VIABILITA’ Lazio DEL 5 MAGGIO 2019 ORE 8.20 ALESSIO CONTI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; TRAFFICO SCORREVOLE SULLE STRADE DELLA Regione, ATTENZIONE PERò PER L’ALLERTA METEO VALIDA DA STAMATTINA PER VENTO FORTE E TEMPORALI SU TUTTO IL Lazio NEL FRUSINATE SI STA TENENDO LA 7IMA EDIZIONE DEL RALLY AUTOMOBILISTICO TERRA DI ARGIL LE PROVE SPECIALI DI OGGI SI ALTERNERANNO SU DUE TRACCIATI DI GARA. IL ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 05-05-2019 ore 07 : 30 : VIABILITA’ Lazio DEL 5 MAGGIO 2019 ORE 7.20 ALESSIO CONTI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO DELL’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; OGGI A Roma PEDONALIZZATA VIA DEI FORI IMPERIALI. DEVIAZIONE PER LE LINEE DI BUS 51, 75, 85, 87 E 118. SEMPRE A Roma , TRA LE 7 E LE 13, LA NONA EDIZIONE DELLA MANIFESTAZIONE PODISTICA CORRI BRAVETTA. CON PARTENZA E ARRIVO IN VIA DEI CAPASSO. MODIFICHE PER I BUS DELLA ZONA. ALLE 15, ALLO STADIO OLIMPICO, È IN ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 04-05-2019 ore 19 : 30 : Viabilità 4 MAGGIO 2019 ORE 19:20 FEDERICO MONTI: BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio CIRCOLazioNE SCORREVOLE SULL’INTERO QUADRANTE DEL GRANDE RACCORDO ANULARE. ANCORA TRAFFICO INTENSO INVECE IN TRATTI SALTUARI DELLA VIA APPIA NEI PRESSI DEI CENTRI ABITATI DI GENZANO, ALBANO E FRATTOCCHIE IN ENTRAMBE LE DIREZIONI DI MARCIA; PER CHI VIAGGIA SULLA SALARIA TRAFFICO RALLENTATO ALL’ALTEZZA DI MONTEROTONDO ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 04-05-2019 ore 18 : 30 : Viabilità 4 MAGGIO 2019 ORE 18:20 FEDERICO MONTI: BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio CIRCOLazioNE SCORREVOLE SULL’INTERO QUADRANTE DEL GRANDE RACCORDO ANULARE. SEGNALIAMO INVECE RALLENTAMENTI SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE IN DIREZIONE CENTRO; TRAFFICO IN FORMAZIONE SULLA CASSA BIS ALL’ALTEZZA DELLO SVINCOLO PER CESANO IN DIREZIONE VITERBO; ANCORA TRAFFICO INTENSO INVECE IN ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 04-05-2019 ore 17 : 30 : Viabilità 4 MAGGIO 2019 ORE 17:20 FEDERICO MONTI: BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio TRAFFICO AL MOMENTO SCORREVOLE SUL RACCORDO ANULARE E SU GRAN PARTE DELLE STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO. SEGNALIAMO SOLO LEGGERI RALLENTAMENTI SULLA PONTINA TRA VIA DI TRIGORIA E CASTEL DI DECIMA IN DIREZIONE Roma; TRAFFICO INTENSO INVECE SULLA VIA APPIA TRA ALBANO E FRATTOCCHIE E SULLA VIA DEI LAGHI TRA VIA PRATONI ...