Rally del pizzocchero | Tosini fa il bis davanti a Gianesini e Gini

Il Rally dell'azionario è finito? : ... procedendo a un taglio del tasso o per lo meno adottando un approccio da colomba nella sua valutazione di politica monetaria. Non è andata così. Non ha pertanto sorpreso la difficoltà dell'azionario ...

Il Rally dell'azionario è finito? : ... per via di Brexit, politica Italiana, e del rallentamento delle attività legate alla costruzione, è precursore di ciò che potrebbe accadere all'economia elvetica. Anche se i toni degli economisti ...

Dopo il Rally di inizio anno per Piazza Affari arriva il test delle trimestrali : Il mercato guarda ai conti delle big: Dopo Fca anche Intesa e UniCredit presenteranno i risultati. Stime in linea o in calo rispetto ai dati dell’anno precedente ...

New York : Fidelity Natl Information Serv in Rally : Brilla Fidelity Natl Information Serv , che passa di mano con un aumento del 3,32%. Il confronto del titolo con lo S&P-500 , su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Fidelity Natl ...

Mondiale Rally. 'La carta vincente della Hyundai i20 è l'affidabilità' : Può essere l'anno giusto per vedere Neuville sul tetto del mondo? 'Siamo partiti per vincere il Mondiale piloti e costruttori. Quest'ultimo nell'ambito dei rally è il più importante. I conti si fanno ...

Rally Adriatico - Simone Baroncelli atteso all’appuntamento inaugurale del ”Tricolore Terra” : Simone Baroncelli atteso sulle strade del Rally Adriatico, appuntamento inaugurale del ”Tricolore Terra” Il venticinquenne pilota pistoiese chiamato alla gara inaugurale del Campionato Italiano Rally Terra, in scena nel fine settimana sulle strade del Rally Adriatico, a Cingoli, in provincia di Macerata. Saranno i fondi del Rally Adriatico, in programma questo fine settimana a Cingoli (Macerata), a sancire l’avvio del ...

Borsa - il Rally delle banche sorregge Piazza Affari : Piatta Madrid , alle prese con l'incertezza politica dopo le elezioni , dove i socialisti hanno vinto ma non hanno una maggioranza chiara. Piazza Affari sale dello 0,23%, a 21.788 punti, grazie alle ...

Rally Argentina 2019 - analisi della tappa : Thierry Neuville allunga su Sebastien Ogier - sprofonda Ott Tanak : Si è conclusa con una larga vittoria – oltre 48 secondi – del belga Thierry Neuville il Rally d’Argentina, la quinta tappa del Mondiale 2019, corso per la trentanovesima volta della storia sullo sterrato sudamericano. Il pilota della Hyundai i20 ha fatto valere la sua proverbiale costanza di rendimento, riuscendo ad essere efficiente lungo tutto l’arco del weekend di gara e beneficiando dei problemi avuti dai principali ...

52° Rallye Elba-Trofeo Banca CRAS : tutto pronto per due giorni di grande Rally con la seconda prova del tricolore WRC : ... come dire che si passa da un classico all'altro, dal rally "della freccia rossa", ad un "must", come il rallye Elba, uno dei rallies italiani più conosciuti al mondo. CI sono tutti, coloro che ...

Rally Argentina : tutto pronto per il quinto round del WRC : Sta per prendere avvio il quinto appuntamento del Campionato del mondo Rally, tappa che si disputa sulla terra del sud America, in Argentina. L'obiettivo generale sarà quello di portare a casa più punti possibile per in vista della classifica campionato. Sono 18 le ...

Inizia la settimana del 52° Rallye Elba-Trofeo Banca CRAS : ecco le prove speciali : ... dopo oltre 27 chilometri di curve e tornanti, come già disegnata da ACI Livorno Sport per la prima volta in assoluto nella gara CIR 2018. Il percorso è ricavato dall'unione delle tre prove storiche ...

Rally Italia Talent 2019 - è l'ora della finale : Con lo slogan #Rallypertutti, saranno 7 le Suzuki Swift Sport, gommate Toyo in pista, mentre grande interesse ha suscitato la partnership con Generali Italia e l'impegno dell'Aci del presidente ...

Rallye Sanremo - in palio una crociera sulla nuova Msc Bellissima per il vincitore della 66esima edizione : L'ammiraglia della flotta MSC presenta un'ampia gamma di caratteristiche che la rendono davvero speciale, tra cui il Carousel Lounge, dove si svolgeranno spettacoli esclusivi del Cirque du Soleil at ...

Prove del Rally - muore pilota pistoiese : Un'indagine è stata aperta per capire cosa abbia provocato l'incidente costato la vita ieri a Fabrizio Bonacchi, pilota pistoiese di 54 anni morto durante la seconda manches di Prove della ...