MotoGP Jerez | domina Marquez | 2° Rins | poi Viñales Dovizioso 4° | Rossi è 6°

MotoGP Jerez 2019 : segui la diretta LIVE della gara : MotoGP, la cronaca della gara a Jerez Ordine di arrivo Márquez, Honda Rins, Suzuki Viñales, Yamaha Dovizioso, Ducati Petrucci, Ducati Rossi, Yamaha Morbidelli, Yamaha Crutchlow, Honda Nakagami, Honda ...

MotoGP – Marquez in fiducia - Rins contento - per Vinales è una vittoria : le parole dei primi 3 dopo Jerez : Marc Marquez chiude davanti a tutti a Jerez, Rins e Vinales completano il podio: ecco le dichiarazioni dei migliori 3 nel post gara dopo la caduta di Austin, Marc Marquez torna subito a dominare. Il pilota spagnolo si piazza davanti a tutti sul circuito di Jerez, dall’inizio alla fine, chiudendo senza sbavature. Una grande vittoria per il campione in carica che tiene dietro Alex Rins e Maverick Vinales, per un podio tutto ...

MotoGP - Marquez scalza Dovizioso e torna in testa : la nuova classifica piloti dopo il Gp di Jerez : Grazie al successo ottenuto a Jerez, il pilota della Honda torna in testa alla classifica piloti con un punto di vantaggio su Rins Marc Marquez si lascia alle spalle la scivolata di Austin e torna a vincere nel Gp di Jerez, quarto appuntamento del mondiale MotoGp. AFP/LaPresse Il campione del mondo, scattato dalla terza posizione in griglia, prende la testa della corsa alla prima curva per restarci fino alla bandiera a scacchi. Salgono sul ...

MotoGP - a Jerez trionfa Marc Marquez : 14.47 Marquez vince a Jerez e torna leader. Marc parte a razzo e soffia la prima posizione a Quartararo. Il francese e Morbidelli,entrambi su Yamaha Petronas, cercano di tallonare lo spagnolo che prova a fare la gara nel modo a lui congeniale in solitaria. Quartaro prova a inseguire,ma rompe ed è costretto al ritiro.Secondo diventa Rins su Vinales. Dovizioso passa Morbidelli e punta almeno al terzo posto.Rossi risale, ma il duello più ...

MotoGP – Si spengono i semafori in Spagna : ecco la partenza del Gp di Jerez [VIDEO] : E’ cominciato il quarto appuntamento del Mondiale 2019 di MotoGp, sul circuito di Jerez va in scena l’ouverture della stagione europea Adrenalina che sale, emozioni che affiorano e semafori che si spengono in Spagna per la partenza del Gp di Jerez. Si tratta del quarto appuntamento del Mondiale 2019 di MotoGp, che arriva a distanza di due settimane dalla gara di Austin, vinta da Alex Rins davanti a Valentino Rossi. In Spagna ...

MotoGP Jerez 2019 live - la gara in diretta dalle 14 : Jerez, Spagna,, 5 maggio 2019 - Finalmente il MotoGp sbarca in Europa, in Spagna, per la quarta tappa del Mondiale, in programma oggi alle 14 . Marc Marquez cercherà di riscattare l' amarezza di ...

MotoGP - Jerez : forfait Iannone - problemi alla caviglia : Jerez - Andrea Iannone non scenderà in pista oggi, a Jerez , per il Gp d Spagna. Gli ulteriori controlli di questa mattina hanno confermato che il pilota italiano dell'Aprilia è "unfit to race". ...

MotoGP Jerez - forfait Iannone : la caviglia non è a posto : Niente GP di Spagna per Andrea Iannone. L'abruzzese dell'Aprilia, infortunatosi per una caduta nelle Libere4 sulla pista di Jerez, non ha superato i controlli medici che hanno preceduto l'avvio del ...

MotoGP - Marquez detta il ritmo nel warm up di Jerez : bene anche Morbidelli [TEMPI] : Marc Marquez in palla nel warm up di Jerez, male invece Valentino Rossi lontano dai migliori anche stamane Dopo una caduta ad inizio warm up, Marc Marquez si è ripreso alla grande andando a piazzarsi al primo posto questa mattina sul circuito di Jerez. In attesa della gara che vedrà Quartararo partire dalla pole position, buona prova anche per Franco Morbidelli giunto quaerto dietro a Marquez appunto, alla Yamaha di Vinales parso in ...

MotoGP - goffa caduta per Marquez nel warm up di Jerez [VIDEO] : Marc Marquez ha iniziato la sua domenica in quel di Jerez con una caduta molto strana in uscita dai box Marc Marquez è stato protagonista di una caduta abbastanza anomala ad inizio warm up in quel di Jerez. Il pilota della Honda ha avuto qualche problema con l’inserimento delle marce, proprio durante l’uscita dai box. Marc si è sporto per dare un’occhiata a ciò che stesse accadendo alla sua moto, rallentando pian piano ...

MotoGP - ultimi test negativi : Iannone non gareggerà a Jerez! : MotoGp, Andrea Iannone non correrà la gara di Jerez a causa dell’incidente che lo ha visto protagonista ieri in pista MotoGp, Andrea Iannone ci ha provato sino all’ultimo, ma non riuscirà a correre quest’oggi il Gp di Jerez. Il pilota della Aprilia ha avuto un incidente ieri con la sua moto ed è stato valutato dai medici “unfit” per la gara odierna. Stamane Iannone ha provato ad effettuare un ultimo test in ...

