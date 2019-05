Moto3 | Niccolò Antonelli | “Stupendo tornare alla vittoria Sono stati anni duri Posso

Moto3 - Risultato GP Spagna 2019 : Niccolò Antonelli torna al successo dopo tre anni precedendo Suzuki e Vietti - out Masià : dopo oltre tre anni Niccolò Antonelli (Honda SIC58) torna a festeggiare, vincendo in grande stile il Gran Premio di Spagna 2019 della Moto3 . Il romagnolo centra il suo quarto alloro in carriera, superando il compagno di scuderia giapponese Tatsuki Suzuki per 242 millesimi, mentre al terzo posto si piazza un incredibile Celestino Vietti (Sky Racing VR46) che conferma quanto di buono fatto vedere in questo weekend e sale sul gradino più basso del ...

Moto3 – Dopo la pioggia - lampo azzurro nelle qualifiche : Niccolò Antonelli in pole position ad Austin : Niccolò Antonelli chiude in pole position le qualifiche del Gp delle Americhe: sul circuito di Austin, il pilota della SIC58 Squadra Corse chiude primo con un tempo di 2:31.346 La pioggia dà finalmente tregua in Texas e i piloti delle due ruote possono scendere in pista per le sessioni di qualifica del sabato. I primi a scendere in pista sul tracciato di Austin sono i piloti di Moto3. Si placano i fulmini in cielo, non quelli sulla pista. ...