Milan | Gattuso | Non mi dimetto | ho due anni di contratto Ritiro? Scelta mia

Milan - alta tensione : Gattuso urla in allenamento [DETTAGLI] : Il Milan non sta di certo attraversando un buon momento, la squadra di Gattuso non trova la vittoria da due giornate e nell’ultimo match sconfitta contro il Torino nello scontro Champions League, alla dirigenza non è andato giù l’atteggiamento della squadra oltre a chiari errori dal punto di vista tecnico. Adesso i rossoneri sono al lavoro per preparare la partita casalinga contro il Bologna, partita assolutamente da non ...

Milan - 4 nodi per Gattuso : modulo - gol - gestione e leadership : Quattro nodi per quattro giornate. Lo slogan fa senza dubbio un certo effetto ma è solo simbolico, perché Rino Gattuso dovrà scioglierli ben prima di arrivare alla fine del poker con Bologna, ...

Milan - Gattuso se la gioca fino alla fine : Matteo Basile Il tecnico ha sempre difeso la squadra, ora chiede di metterci la faccia E venne il giorno che Gattuso perse la pazienza. No, non vale a nulla il solito adagio che lui sia tutto cuore e grinta e che sia solito farsi prendere dal nervosismo. No, le mattane di quando era calciatore sono soltanto un vecchio ricordo. Ora è un allenatore e quando si arrabbia lo fa a ragion veduta. E in questo momento difficile per il suo ...

Milan – Via non solo Gattuso - sarà rivoluzione tecnica : si pensa a un dirigente importante - Leonardo trema : La sua presenza è costante, forte, importante. In questi giorni delicati Leonardo, come da normale compito di ogni dirigente, sta seguendo la squadra curando nel minimo dettagli ogni situazione che potrebbe destabilizzare l’ambiente. Ha seguito la vicenda Gattuso, confermato fino a fine stagione, ma siamo sicuri che lui sarà ancora in rossonero? Domanda che si pone la Gazzetta dello Sport nelle sue pagine odierne. La società starebbe ...

Polveriera Milan - Gattuso sbotta contro Bakayoko : i motivi del ritardo sono alquanto imbarazzanti : Il centrocampista francese si è presentato all’allenamento con oltre un’ora di ritardo, dicendo a Gattuso di aver terminato la benzina in tangenziale Un provvedimento durissimo, scattato nel pomeriggio di ieri quando Gattuso ha colto nel gruppo un certo senso di irresponsabilità in vista di quattro partite decisive per il futuro del Milan. Spada/LaPresse La squadra rossonera andrà oggi in ritiro punitivo fino al match di lunedì ...

Milan - la sfuriata di Gattuso con Bakayoko : gli ha detto due cose... : Secondo La Gazzetta dello Sport, dopo la bufera con Tiemoué Bakayoko , in allenamento a Milanello ieri ha preso la parola Rino Gattuso: 'Gattuso, nonostante la sua esperienza alla guida del club appaia alla fine, ha voluto ...

