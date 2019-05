Maltempo - l’Uragano Artico flagella l’Italia : Domenica 5 Maggio con freddo - neve e forte vento [FOTO e VIDEO] : Fa freddo e infuria il Maltempo come in pieno inverno stamattina – Domenica 5 Maggio – al Nord Italia e in Toscana, dov’è arrivato l’Uragano Artico ampiamente annunciato nei giorni scorsi, mentre abbiamo temperature ancora miti sulle Regioni Adriatiche con +17°C a Rimini, +18°C a Pescara, +20°C a Bari, Lecce e Termoli. L’aria fredda proveniente dal Circolo Polare Artico ha però raggiunto il Nord, dove in pieno ...

Maltempo in Italia : bufere e danni sul lago di Garda - neve al Brennero : Maltempo in Italia: bufere e danni sul lago di Garda, neve al Brennero Pioggia e temporali hanno colpito soprattutto il Nord del Paese. Decine di alberi sono caduti sul lungolago del Garda. Chiusa temporaneamente la strada che collega Desenzano e Lonato Parole chiave: ...

Previsioni meteo per i prossimi giorni in Italia : ancora qualche giorno di pioggia e Maltempo - poi una tregua : Le Previsioni del servizio meteorologico dell’Aeronautica militare per i prossimi giorni in Italia. Lunedì 6 maggio: Nord: bel tempo salvo residui annuvolamenti attesi al mattutino su Emilia-Romagna e Triveneto con qualche debole fenomeno associato, nevoso sui rilievi emiliani-romagnoli oltre i 700-800 metri. Centro e Sardegna: all’inizio molte nubi compatte con rovesci e qualche nevicata oltre i 700-800 metri su marche ed abruzzo ...

Meteo - le Previsioni dell’Aeronautica Militare : bel tempo su tutt’Italia solo martedì 7 - poi due giorni di Maltempo al Nord : È iniziato un weekend tipicamente invernale sull’Italia, nonostante siano i primi giorni di maggio. In queste ore il maltempo sta interessando quasi tutta Italia, in modo particolare il Nord dove nelle prossime ore si assisterà ad un peggioramento delle condizioni che porterà neve a quote collinari, freddo e forti temporali. Nella giornata di domani, domenica 5 maggio, il maltempo si sposterà anche al Centro, in particolare su Toscana e Marche ...

Protezione Civile : Maltempo diffuso domani sull'Italia - torna la neve al Nord : Nella giornata di domani avremo un diffuso peggioramento atmosferico sull'Italia, con piogge e temporali da Nord a Sud. Previsto nelle ultime ore del giorno l'ingresso di aria particolarmente fredda...

Meteo - ultime ore di sole sull’Italia : sta per scatenarsi un weekend di forte Maltempo [MAPPE e DETTAGLI] : Meteo – Splende il sole sull’Italia in questo Giovedì 2 Maggio di ampie schiarite in tutto il Paese, ma è solo la quiete prima della tempesta: in vista del weekend, infatti, sta per scatenarsi una forte ondata di maltempo che colpirà un po’ tutte le Regioni. Intanto le temperature si mantengono basse, fresche, inferiori rispetto alle medie del periodo ad eccezione delle Regioni del medio/alto Adriatico e delle Alpi orientali. ...

Meteo - le Previsioni dell’Aeronautica Militare : primo weekend di Maggio di Maltempo sull’Italia con il ritorno di freddo e neve : Si prospetta un primo weekend di Maggio caratterizzato dal maltempo e dal ritorno di condizioni tipiche dell’inverno con freddo e neve a causa di una rara irruzione artica di inizio Maggio che si spinge fino al sud del Mediterraneo. Il maltempo inizierà a farsi sentire sabato 4 Maggio con piogge e temporali da Nord a Sud, che continueranno anche domenica 5 Maggio, quando ci saranno anche nevicate a bassa quota. Atteso un sensibile calo delle ...

Meteo - il Maltempo sferza il Nord Italia : grandinate di fine Aprile colpiscono dalla Liguria al Veneto [FOTO e VIDEO LIVE] : Forti grandinate in Nord Italia, in un fine Aprile all’insegna del maltempo e che sta attenuando la siccità che interessa il settentrione. In Liguria, nel Genovese una violenta grandinata ha interessato la Valpolcevera: 20 minuti senza sosta che hanno imbiancato i paesaggi. La grandine, insieme alla quale si è verificata una violenta precipitazione che ha riempito i torrenti marginali, giunge al termine di una giornata di pioggia ...

Maltempo - Coldiretti : “E’ una manna sull’Italia che a secco da mesi” : Il Maltempo è manna sull’Italia a secco con circa 1/3 di acqua in meno dopo che il primo trimestre del 2019 ha fatto registrare un deficit pluviometrico nazionale pari a quasi il 30% ma la situazione peggiore è al Nord dove le precipitazioni sono praticamente dimezzate rispetto alla media storica del periodo. E’ quanto emerge da una analisi della Coldiretti sulla base dei dati Isac Cnr dalla quale si evidenzia che l’allerta ...

Maltempo in Nord Italia : “La grandine distrugge serre e raccolti” : Danni a serre e strutture, oltreché in campo, con colture orticole e florovivaistiche colpite da bombe d’ acqua e chicchi di grandine caduti ad intermittenza, ad intensità crescente, colpendo il Lecchese, Comasco e la zona di Erba-Cantù. E’ quanto emerge dal monitoraggio effettuato dalla Coldiretti, in seguito all’ondata di Maltempo che ha steso a terra le colture cerealicole e, in alcune zone, ha triturato il fieno destinato ...

Meteo - Maltempo oggi in mezza Italia : allerta gialla in Liguria e altre 7 regioni | : La Protezione civile ha diramato l'avviso che riguarda Liguria, gran parte di Piemonte, Lombardia ed Emilia-Romagna, alcuni bacini del Veneto e della Toscana e l'intero territorio di Umbria e Lazio. A ...

