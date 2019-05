Lombardo trionfa a Kinisia ed è leader in campionato

ilfogliettone

(Di domenica 5 maggio 2019) Si è disputata in provincia di Trapani la 5° prova delAci Sport Sicilia, con 54 piloti al via. Con una prestazione impeccabile, il messinese di Brolo, Angeloha bissato il successo di poche settimane fa a Triscina, chiudendo i 15 giri dello “storico” circuito di, col miglior tempo sulla distanza di 10’35”621. A Giuseppe Birriolo è andato il titolo di campione di giornata, avendo primeggiato nella 125 kzn under in prefinale e in finale col tempo migliore sul giro. Gli altri vincitori di classe sono stati: Marcello Maragliano nella Kzn 125 over, Angelo Blanco nella 60 Entry Level, Barbara Battaglia nella 125 x30 junior e Kevin Bonfiglio nella 60 Minikart.Il weekend è stato caratterizzato dalle incerte condizioni climatiche, che hanno rappresentato l’incognita principale per i team, impegnati come sempre nella scelta delle regolazioni più adatte per ...

