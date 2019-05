Lazio-Atalanta | streaming | tv | formazioni e risultato – LIVE 1-1

termometropolitico

(Di domenica 5 maggio 2019), tv,La cronaca in tempo reale del primo tempo di31′ Fallo di Zapata su Wallace a centrocampo. Punizione già battuta dalla30′ Allontana Zapata sulla battuta di Luis Alberto!30′ Chiude Castagne in area su Lucas Leiva. Angolo per la, ma che bella prima mezz’ora di gioco all’Olimpico!29′ Azione prolungata dei nerazzurri che termina con una conclusione, insidiosa, a incrociare sul secondo palo in area di Ilicic.vicina all’1-2!!26′ Ammonito Bastos per un altro fallo su Ilicic a centrocampo. Punizione per l’25′ Luis Alberto in area per l’inserimento di Parolo. Controllo di petto del centrocampista laziale che prova poi a beffare, senza successo, Gollini con un pallonetto! Blocca il ...

beinsports_FR : ???? La Serie A aujourd’hui sur beIN SPORTS : ? Empoli – Fiorentina, 12H30 ? Lazio – Atalanta, 15H ? Genoa – Roma, 18… - VarskySports : #SerieA ???? Chievo Verona 0 - SPAL 4 Udinese 0 - Inter 0 Domingo 7:30-Empoli-Fiorentina 10-Lazio-Atalanta 10-Parma… - Inter : ??? | #Spalletti: 'Le avversarie per la corsa @ChampionsLeague ? Fino alla Lazio secondo me sono tutte in corsa. L'… -