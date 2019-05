Il Papa in visita in Bulgaria | atterrato questa mattina a Sofia

Papa - per Venerdì Misericordia visita centro Malati Alzheimer : Roma, 12 apr., askanews, - visita a sorpresa, questo pomeriggio, in occasione del Venerdì della Misericordia, di Papa Francesco tra i Malati di Alzheimer del Villaggio Emanuele a Roma. A darne notizia ...

Papa visita a sorpresa malati Alzheimer : ANSA, - ROMA, 12 APR - In una nuova iniziativa per i suoi "Venerdì della Misericordia", questo pomeriggio Papa Francesco ha lasciato a sorpresa il Vaticano ed è andato in visita in un centro per ...

Papa a Camerino - 16 giugno visita alla cattedrale e alle casette : Camerino, Macerata,, 6 aprile 2019 - E' ufficiale, domenica 16 giugno Papa Francesco sarà in vistita alle zone terremotate maceratesi, con una tappa a Camerino. Ad anunciare l'arrivo del Santo Padre è ...

Napoli si prepara alla visita del Papa : tavola rotonda dei teologi : La Pontificia Facoltà teologica dell'Italia meridionale di Napoli si prepara all'attesa visita di Papa Francesco, in programma il 21 giugno nell'ambito del convegno su 'La teologia dopo Veritatis ...

Marocco - uomo bloccato dalla sicurezza durante la visita di Papa Francesco : Attimi di paura durante la visita in Marocco di Papa Francesco. L'incontro con il Re Mohammed VI è stato macchiato dal gesto di un uomo che, durante il percorso dell'auto del sovrano...

Papa - al via oggi la visita in Marocco : 6.55 Papa Francesco parte stamane per il suo viaggio di due giorni in Marocco, a meno di due mesi dalla storica visita negli Emirati Arabi Uniti. I rapporti interreligiosi e istituzionali, nonché un incontro con i migranti nella sede della Caritas diocesana saranno al centro della sua prima giornata. Secondo il programma, Francesco partirà alle 10.45 da Roma-Fiumicino alla volta di Rabat. L'atterraggio all'aeroporto internazionale della ...

La visita di Papa Francesco in Marocco con volo Alitalia : Il viaggio Apostolico "Serviteur d'esperance" con Alitalia. Sarà l'Airbus A320-216 "Aldo Palazzeschi", matricola EI-DSY, a condurre Papa Francesco in Marocco. La partenza per la capitale Rabat, volo ...

Bordoni : emozione per visita Papa - non dimenticare sue parole : Roma – “Con grande emozione e con profondo rispetto oggi l’Assemblea Capitolina ha ricevuto Sua Santita’, Papa Francesco, in visita a Palazzo Senatori. Siamo grati, come amministratori della Capitale, per la grande attenzione del Vescovo di Roma alla nostra citta’. In modo particolare, le parole del Santo Padre ci esortano a vivere e ad amministrare con un atteggiamento di liberta’ cristiana in grado di ...

Veltroni : visita Papa segnale di attenzione in momento delicato per Roma : Roma – “Tra gli elementi di fiducia della visita c’e’ il fatto che il Papa sia andato in Campidoglio. Cosa che davamo per scontata ma che invece e’ un segno di attenzione rilevante soprattutto in un momento delicato della citta’”. Lo ha detto l’ex sindaco di Roma Walter Veltroni a Tv2000 ospite dello speciale del Diario di Papa Francesco in occasione della visita del Pontefice in ...

Figliomeni : visita Papa in Campidoglio sottolinea sua vicinanza a città : Roma – “Questa mattina la visita istituzionale del Pontefice in Campidoglio e’ stata di grande valenza umana, dimostrando la grande attenzione rivolta versa la citta’ di Roma e i suoi cittadini. Infatti la visita arriva in un momento molto difficile per la Capitale sotto diversi punti di vista, e la sua presenza sta a dimostrare la sua vicinanza a quanto avviene nella citta’, ci uniamo quindi a quanto detto da Papa ...

Papa Francesco e la visita in Campidoglio : «Roma resti maestra di accoglienza» | : Francesco in visita nella sede del Comune della Capitale: «La città un organismo delicato che necessita di cura umile e assidua e di coraggio creativo». Virginia Raggi annuncia l’istituzione di una borsa di studio intitolata alla “Laudato si’”

Visita di Papa Francesco in Campidoglio - l’incontro con Virginia Raggi. FOTO : Visita di Papa Francesco in Campidoglio, l’incontro con Virginia Raggi. FOTO Dopo Paolo VI, Giovanni Paolo II e Benedetto XVI, anche Bergoglio Visita la sede del Comune di Roma. Sindaca in tailleur nero e fascia tricolore: con il Pontefice ha scambiato una cordiale stretta di mano e alcune parole di saluto Parole ...

Papa Francesco in visita a Loreto : il programma : Bergoglio è arrivato nella città marchigiana per due eventi storici: la messa nella Santa Casa e la firma dell'Esortazione apostolica post-sinodale in forma di Lettera ai giovani. Durante il suo discorso ha ricordato la centralità della famiglia. --Papa Francesco è atterrato al Centro giovanile “Giovanni Paolo II”, in località Montorso, dove è stato accolto da mons. Fabio Dal Cin, arcivescovo prelato di Loreto, dal presidente della Regione ...

Papa Francesco in visita a Loreto : 9.15 L'elicottero con a bordo il Pontefice, proveniente da Roma, è atterrato presso il Centro giovanile "Giovanni Paolo II" in località Montorso. Nella città mariana,dove arriva per la prima volta, Francesco celebra stamane la Messa nella Santa Casa,162 anni dopo la visita di Pio IX nel 1857,quindi firmerà l'esortazione post-sinodale dedicata ai giovani e incontrerà i malati nella basilica e i fedeli sul sagrato. Il volo di rientro a Roma è ...