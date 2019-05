TelevideoRai101 : Calcio: posticipo, Napoli-Cagliari 2-1 - RInfascelli : RT @ilbanale: Ma come puó essere un prodotto esportabile il calcio italiano quando il posticipo tra una squadra salva e una matematicamente… - ilbanale : Ma come puó essere un prodotto esportabile il calcio italiano quando il posticipo tra una squadra salva e una matem… -

Al San Paolo, il, con una clamorosa rimonta, supera 2-1 il. I partenopei sono ora aritmeticamente secondi; per i sardi una sconfitta amara, ma non gravissima in ottica salvezza (+8 sulla terz'ultima, l'Empoli). Primi 45' avari di emozioni. L'unico lampo una conclusione di Younes a lato (16'). Nella ripresa, dopo un paio di chance per Mertens, arriva il lampo del gol di Pavoletti (63', assist di tacco di Barella). Ribaltone nel finale: pari di Mertens (85), poi Insigne su rigore (98', penalty concesso col Var).(Di domenica 5 maggio 2019)