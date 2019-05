Berlusconi | “Salvini è sotto scacco dei 5 stelle”

lineapress

(Di domenica 5 maggio 2019) Dal suo letto di ospedale, Silvio, torna a parlare di Salvini e più in generale di politica e lo fa in una intervista al Corriere della Sera, a cui confessa la responsabilità di tornare in campo: “Voglio impegnarmi per affrontare il grande pericolo di questa stagione, il disegno egemonico della Cina”. Poi affronta lo scenario politico italiano, concentrandosi sul leader della Lega Matteo Salvini, che a suo dire è“È una formidabile macchina da comizi, ha un grande dinamismo, prova ad imporsi. Ma è messo continuamentedai grillini sulle principali materie. Non è stato in grado di orientare il governo alla realizzazione di qualche punto del programma di centro destra”.non ha paura di confessare di “aver avuto paura” per questo malore e aggiunge di aver trovato conforto nella fede:“In ...

