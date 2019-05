Tensione Cremonese-Brescia | scontri tra tifoserie DETTAGLI

calcioweb.eu

(Di sabato 4 maggio 2019) Fortetra ledi, che si affrontano tra poco meno di un’ora in Serie B. I gruppi ultras delle duesi sono affrontati pochi minuti prima delle 13 sulla via dello stadio. I tifosi sarebbero venuti a contatto dopo una lite per ragioni viabilistiche. Secondo una prima ricostruzione sarebbe volata una bottigliata e alcuni dei coinvolti si sarebbero tolti le cinghie brandendole contro gli avversari. Sul posto la polizia in tenuta anti-sommossa.LEGGI CALCIOWEB PER ESSERE SEMPRE AGGIORNATO SULLE ULTIME NOTIZIE DELLA TUA SQUADRAL'articolotraCalcioWeb.

