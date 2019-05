Serie B | il Palermo vede il Lecce Verona fuori dai play-off

Serie B - il Palermo "vede" il Lecce. Domizzi salva il Venezia : Tanto rumore per nulla. I primi quattro incontri della 37esima giornata di Serie B, la penultima, non producono alcun verdetto definitivo. ascoli-Palermo 1-2 - Una sconfitta dei rosanero avrebbe ...

Probabili formazioni Serie B - 37^ giornata : nel Palermo fuori Nestorovski per infortunio - in dubbio Okereke nello Spezia : Probabili formazioni Serie B – Si torna in campo per il campionato di Serie B dopo il turno infrasettimanale. La giornata si apre domani alle 15, con quattro sfide; occhi puntati sempre sul Palermo, che dopo aver sprecato le ultime occasioni cerca di tornare alla vittoria in casa dell’Ascoli. Il Lecce riposa, opportunità dunque per i rosanero di accorciare sui pugliesi e rimandare ogni verdetto all’ultima giornata. In ...

Lecce promosso in Serie A se.../ Turno di riposo - la promozione dipende dal Palermo : Il Lecce sarà promosso in Serie A se il Palermo dovesse perdere ad Ascoli: per i salentini c'è il Turno di riposo, la festa può arrivare davanti alla tv.

Serie B chiede esclusione Palermo - Rino Foschi : “Sono amareggiato” : Un altro terremoto si è scatenato in Serie B, proprio nel rush finale della stagione. Momento delicato in casa Palermo: dopo il deferimento è arrivata la comunicazione secondo cui mezza Serie B avrebbe chiesto alle istituzioni sportive di esaminare in maniera rapida la situazione della società siciliana. Terremoto in Serie B, 9 club chiedono l’esclusione del Palermo [NOMI e DETTAGLI] Contattato dall’Agenzia Italpress, parla Rino ...

Terremoto in Serie B - 9 club chiedono l’esclusione del Palermo [NOMI e DETTAGLI] : E’ una situazione delicatissima in Serie B, un nuovo Terremoto che rischia di condizionare questo finale di stagione. Nel dettaglio il Palermo è stato deferito nelle ultime ore per irregolarità gestionali, rischia anche la retrocessione ma la sentenza potrebbe anche arrivare a playoff finiti. Per questo motivo 9 club del campionato cadetto (Benevento, Carpi, Cremonese, Lecce, Padova, Perugia, Pescara, Venezia e Verona) hanno chiesto ...

Serie B - nove club chiedono l’esclusione del Palermo : Esclusione Palermo Serie B – nove club di Serie B (Benevento,Carpi, Cremonese, Lecce, Padova, Perugia, Pescara, Venezia e Verona) hanno presentato un esposto a presidente e Procura di Coni e Figc, chiedendo un giudizio immediato di esclusione dal campionato del Palermo, da poco deferito per irregolarità di gestione. Lo scrive l’ANSA, secondo cui i club […] L'articolo Serie B, nove club chiedono l’esclusione del Palermo è stato ...

Serie B - Ascoli-Palermo a Fourneau. Maggioni per Benevento-Padova : ROMA - L'Aia ha diramato le designazioni arbitrali per la diciottesima giornata di ritorno di Serie B, in programma sabato 4 maggio alle ore 15.00. ASCOLI - PALERMO FOURNEAU IMPERIALE - TARDINO IV: ...

Serie B - il Lecce spreca il match point promozione. Pari Palermo - il Verona cade ed esonera Grosso : ROMA - Il Lecce spreca il primo match point promozione. Con una vittoria in casa del Padova ultimo in classifica, i salentini di Liverani avrebbero festeggiato la promozione diretta in Serie A con due ...

Serie B - il Lecce spreca il match point promozione. Pari Palermo - Benevento e Verona ko : ROMA - Il Lecce spreca il primo match point promozione. Con una vittoria in casa del Padova ultimo in classifica, i salentini di Liverani avrebbero festeggiato la promozione diretta in Serie A con due ...

Serie B - altro pareggio per il Palermo : quasi addio alla A diretta : Palermo - La sfida tra Palermo e Spezia allo stadio Renzo Barbera ha aperto il programma del primo maggio del campionato di Serie B . La formazione palermitana non è andata oltre il 2-2 contro i ...

Serie B - il Palermo non vince più : sfuma la promozione diretta? : Palermo - La partita tra Palermo e Spezia ha aperto il programma del primo maggio del campionato di Serie B . La formazione rosanero non è andata oltre il 2-2 contro i liguri e ha rimediato il terzo ...

Serie B - Palermo-Spezia 2-2 - Lecce e Brescia sentono profumo di A : Nell'anticipo delle 12.30 della 34 a giornata, mezzo passo falso del Palermo-che al Barbera non va oltre il 2-2 con lo Spezia e dice quasi addio alle chances di promozione diretta in A, dipende dai ...

Risultati Serie B 36^ giornata - diretta live : il Palermo la ribalta : Risultati Serie B – giornata importantissima in Serie B: il 36° turno potrebbe infatti già emettere qualche verdetto. Si parte alle 12.30, gara significativa: il Palermo ospita lo Spezia e, in caso di mancata vittoria, spalancherebbe le porte alla promozione del Brescia, che battendo l’Ascoli nel posticipo delle 18 sarebbe certa di un posto nella prossima Serie A. Tutto il resto del programma è alle 15: occhi puntati sul Lecce, ...

Risultati Serie B 36^ giornata - diretta live : si gioca Spezia-Palermo : Risultati Serie B – giornata importantissima in Serie B: il 36° turno potrebbe infatti già emettere qualche verdetto. Si parte alle 12.30, gara significativa: il Palermo ospita lo Spezia e, in caso di mancata vittoria, spalancherebbe le porte alla promozione del Brescia, che battendo l’Ascoli nel posticipo delle 18 sarebbe certa di un posto nella prossima Serie A. Tutto il resto del programma è alle 15: occhi puntati sul Lecce, ...