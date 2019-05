aldiladelcinema

(Di sabato 4 maggio 2019) Lunedi 13 maggio 2019 alle ore 11, presso l’ANICA – Associazione Nazionale Industrie Cinematografiche Audiovisive Multimediali – in Viale Regina Margherita 286, si terrà la conferenza stampa di presentazione delIL”, scritto e diretto dal registaIn“il”, viaggio struggente tra le luci e le ombre del mondo della moda,la parola è assente, e tra dolore, perdizione, spiritualità e riscatto è la musica la vera protagonista. Con la sua immanenza, i suoi colori e le sue dinamiche inonda tutte le scene ed è stata appositamente composta dal Maestro Vincenzo Incenzo. Il brano portante è “Il primo giorno dell’estate” estratto dal suo primo album da cantautore “Credo”,prodotto Renato Zero, che ha battezzato la canzone come un futuro classico della musica italiana. Alcuni ciak delrielaborati in una chiave ...

LiciaGargiulo : Sarà presentato a Roma il Docu-Film Luce Oltre il Silenzio di Giuseppe Racioppi - alfbonf : RT @GianassiFede: È un giorno storico per Brozzi, Peretola, Quaracchi e Le Piagge: @DarioNardella ha presentato il progetto della nuova Lin… - zeocooking : Una pillola del Docufilm #thisisveneto il primo food-film sul #Veneto delle tradizioni e dei #sapori che sarà prese… -