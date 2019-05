Nuoto | fine del connubio Cusinato-Morini | l’azzurra lascia il tecnico ad Ostia e torna in

oasport

(Di sabato 4 maggio 2019) Un fulmine a ciel sereno cade nella piscina delazzurro. No, non si vuol parlare di un evento meteorologico particolare ma della decisione di Ilaria, due volte argento continentale nei 200 e nei 400 misti, dire il Centro Federale die la gestione di Stefanoanche di Gregorio Paltrinieri e di Gabriele Detti. In realtà, non una decisione sul momento ma già ben presente nella testa della nuotatrice da un po’ di tempo, stando a quanto è emerso.Come rivelato da Stefano Arcobelli de La Gazzetta dello Sport, l’azzurra già da gennaio aveva in mente dire in Veneto, dal suo exAlessandro Chinellato. Non a caso la 19enne delle Fiamme Oro aveva saltato il primo appuntamento in altura, evidentemente per le incertezze e le insicurezze sul progetto. E dunque, dopo gli Assoluti a Riccione, dove per pochi decimi non aveva ottenuto ...

