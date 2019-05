Non c’è una ragione nello stato aviatore : Il ministro dell’Economia, Giovanni Tria, ha dimostrato che da parte dello stato c’è la stessa cautela di un investitore privato a mettere quattrini in Alitalia, una compagnia aerea sempre allo stremo. “Il problema è avere un piano industriale serio”, ha detto al Foglio. In fondo è lo stesso dubbio

Caso Siri - la Lega fa quadrato : Non si dimette | Di Maio : Quanto casino per una poltrona : E il teorico della flat tax indagato per corruzione ringrazia i colleghi del Carroccio e smentisce di sentirsi abbandonato. Il nodo delle dimissioni sarà sciolto con il Cdm di mercoledì

Allegri : "La Juve Non meritava una sconfitta" : 'Contro il Torino sarebbe stata una sconfitta immeritata, perché la squadra ha disputato una buona partita: devo fare i complimenti ai giocatori, che stanno facendo una stagione straordinaria, lottano ...

Di Maio sfida Salvini : «Quanto casino per una poltrona. La Lega Non farà cadere il governo su Siri» : ... «Ora possono dimostrare se hanno un senso di responsabilità verso le istituzioni o solo l'arroganza da bulli della politica». Mercoledì o giovedì, quando ci sarà il summit decisivo per il destino di ...

Vasco - una nave personalizzata per il tour Non Stop Live 019 : Vasco Rossi è pronto per salpare. La rockstar si prepara per il 'Vasco Non Stop Live 019', otto concerti che andranno in scena tra Milano e Cagliari,. E, per portare i suoi fan in Sardegna, Vasco ha ...

Riot Games : i nuovi assunti Non dovranno più rispettare il divieto di portare in tribunale la compagnia - in caso di molestie sessuali : Di recente Riot Games ha dovuto far fronte alle nuove accuse di sessismo da parte di 5 donne, che hanno cercato di portare la compagnia davanti ad un giudice. Gli avvocati di Riot Games stanno però cercando di bloccare il tutto, facendo leva su alcune clausole presenti nel contratto (che le donne hanno firmato al momento dell'assunzione) che le impediscono di fatto di portare la compagnia davanti ad una corte pubblica. Naturalmente le 5 donne ...

Lega : "Siri Non si dimette"<br>Di Maio : "Tanto casino per una poltrona" : Per Luigi Di Maio il caso Siri è "chiuso", ma per la Lega non è ancora così. Il vicepremier pentastellato ha parlato della questione durante un'intervista a SkyTg24 ed ha chiuso subito l'argomento: "La questione Siri si è chiusa, se non si dimette lui si andrà in Consiglio dei Ministri e si voterà il decreto proposto dal Presidente. Conti alla mano il M5S ha la maggioranza assoluta in CdM, quindi i numeri sono dalla nostra parte. Spero che ...

La Lega fa quadrato : «Siri Non lascia». Di Maio : tanto casino per una poltrona : Armando Siri va difeso. Punto. È la linea di Matteo Salvini. È la linea di una Lega che, al netto di sensibilità personali, ha visto come un affronto la scelta di Giuseppe Conte...

Alessio Tombesi : - indisponibilità del Palazzetto dello sport comunale - " la Tombesi Non ha creato né alimentato alcuna polemica " : In riferimento ai numerosi comunicati che continuano ad apparire in questi giorni sui social e su alcuni quotidiani regionali, in relazione all'indisponibilità del Palazzetto dello sport comunale di via Papa Giovanni XXIII per le gare casalinghe dei playoff promozione della ASD Tombesi c5 Ortona, ritengo giusto chiarire, nelle mie vesti di presidente della stessa società, alcuni ...

Giorgia Wurth a Verissimo parla del caso Fausto Brizzi : 'Hanno distrutto una famiglia e le ragazze Non sono state tutelate' : Giorgia Wurth , compagna per qualche anno di , parla per la prima volta della vicenda giudiziaria che ha travolto il regista e dalla quale ne è uscito con un'assoluzione. L'attrice che ha interpretato ...

'Il royal baby Non è nato' - una fonte aNonima smentisce i rumors sul parto di Meghan Markle : ... visto che il tempo della gravidanza è ormai scaduto, ma se c'è una certezza è che il bambino non è ancora nato e che i suoi genitori non stiano nascondendo nulla né ai sudditi, né al resto del mondo.

La Lega Non molla : Siri Non si dimette. Il sottosegretario : nessuna polemica col Carroccio : Armando Siri non si dimette e la Lega "non lo molla". Lo affermano fonti leghiste a proposito degli sviluppi della vicenda del sottosegretario indagato per corruzione. Dunque, nessun passo indietro ...

Tina Cipollari lancia una frecciata a Ambra? “Non sarà mai come me” : Ambra Lombardo dopo il Grande Fratello nel mirino di Tina Cipollari Al GF 16, come tutti sapranno bene, Kikò Nalli si è innamorato di Ambra Lombardo, la quale ha contraccambiato questo sentimento, arrivando a decidere di lasciare il suo fidanzato. Ma cosa ne penserà l’opinionista del popolare dating show, nonchè ex moglie dell’uomo, di tutta questa vicenda che tanto ha appassionato i numerosi telespettatori? In una recente intervista ...

Napoli - sparatoria tra la folla : grave pregiudicato - ferite anche una bambina di tre anni e la Nonna : Tre persone, tra la quali una bambina, sono rimaste ferite a colpi di arma da fuoco in un agguato tra la folla avvenuto poco prima delle 17.30 all'angolo tra piazza Nazionale e via...