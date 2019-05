MotoGp | prima fila inedita in Spagna con Quartararo davanti a tutti | la griglia di

Alex Rins - MotoGp GP Spagna 2019 : “Contento per la mia prima vittoria - non ho girato molto in MotoGp a Jerez” : Si è appena conclusa la consueta conferenza stampa piloti del giovedì alla vigilia del Gran Premio di Spagna 2019, quarta tappa della stagione per il Mondiale MotoGP. Da domani si scende in pista sul tracciato andaluso di Jerez de la Frontera ed uno dei protagonisti più attesi nella classe regina sarà sicuramente il padrone di casa iberico Alex Rins. Il centauro della Suzuki sta disputando una stagione eccellente ed è reduce dalla prima vittoria ...

MotoGp – Tutto pronto per la prima gara europea : PROGRAMMA e ORARI TV del Gp di Jerez de la Frontera : Domenica la prima gara europea di MotoGp: ecco dove vedere il Gp di Jerez de la Frontera Dopo due settimane di pausa i piloti della MotoGp sono pronti a tornare in pista: domenica si disputerà infatti il primo Gp europeo, a Jerez de la Frontera, valido per il quarto round della stagione 2019. Andrea Dovizioso arriva in Europa da leader della classifica piloti, seguito da Valentino Rossi e Rins. Marc Marquez, davanti al suo pubblico, andrà ...

MotoGp - in Texas prima fila Marquez-Rossi. Lo spagnolo : "Stupito da Valentino" : Il favorito rimane comunque il campione del mondo, che potrebbe lasciare la compagnia e andare in fuga come capitato due settimane fa in Argentina. 'È troppo presto per dirlo - ha fatto melina -, ho ...

LIVE MotoGp - GP Usa 2019 in DIRETTA : qualifiche - tutti contro Marquez. Rossi e Dovizioso per la prima fila : Buona sera e bentrovati alla DIRETTA LIVE delle qualifiche del GP degli USA 2019, terzo round del Mondiale 2019 di MotoGP. Sul tracciato di Austin i team della classe regina si concentreranno sulla definizione degli assetti in vista delle qualifiche di domani e anche della gara di domenica. Il grande favorito della vigilia è senza ombra di dubbio Marc Marquez. L’iberico è stato il dominatore assoluto del round americano in MotoGP: sei vittorie, ...

MotoGp – Ritiro numero 69 - il messaggio social della fidanzata di Nicky Hayden prima della cerimonia [VIDEO] : Ritiro numero Nicky Hayden, il 69 apparterrà per sempre all’ex pilota americano: le parole della fidanzata prima delle cerimonia in omaggio del suo Kentucky Kid “Tra poche poche ore, il #69 verrà ritirato dalle competizioni di MotoGp ed apparterrà per sempre solo al nostro Kentucky Kid. Nicky continua a ispirarmi e so che fa lo stesso per tanti altri, quindi sentiti libero di condividere le tue storie qui sotto su come il ...

MotoGp - Rossi tra minimoto e Ranch prima del Texas : TAVULLIA - prima le minimoto, poi il Ranch. Valentino Rossi si tiene in forma così in vista del Gp delle Americhe, che si correrà questo week end ad Austin. Il Dottore ha postato tutto sul suo profilo ...

MotoGp – Valentino Rossi fa sognare i fan prima di Austin : allenamento con… record al MotoRanch per il Dottore [FOTO] : Valentino Rossi da record al MotoRanch di Tavullia: il Dottore carico a molla in vista del Gp di Austin Nonostante il Gp di Austin sia ormai alle porte, Valentino Rossi non ha voluto rinunciare ad un ultimo appassionante allenamento al Ranch con i giovani piloti della VR46. Tanto divertimento in una giornata da… record! Il Dottore ha infatti segnato il nuovo record del MotoRanch, fermando il crono sul 2.01.580: un momento speciale, ...

MotoGp - GP Usa 2019 : Marquez cerca la prima fuga nel fortino di Austin. Dovizioso e Valentino Rossi vogliono restare in scia : Il circuito di Austin, com’è ben noto si chiama COTA – Circuit of The Americas, ma senza paura di essere smentiti si potrebbe soprannominare “Casa Marquez”. Sul tracciato texano, infatti, il campione del mondo in carica vince, o per meglio dire domina, da sei anni consecutivi in MotoGP. Sei pole position, ed altrettanti successi in totale scioltezza, spesso con distacchi abissali. Una dimostrazione di superiorità che lo ...

MotoGp – Il podio di Rossi ed i problemi di Vinales - Meregalli svela : “e pensare che prima della gara ero preoccupato” : Lo splendido risultato di Valentino Rossi e le difficoltà di Maverick Vinales: l’analisi di Maio Meregalli dopo il Gp d’Argentina Marc Marquez è il vincitore del Gp d’Argentina: il campione del mondo in carica di MotoGp ha fatto il vuoto dietro di sè dopo una partenza impeccabile a Termas de Rio Hondo, ma lo spettacolo è stato alle sue spalle, col duello tra Dovizioso e Valentino Rossi, al termine del quale a spuntarla è ...

MotoGp - Marquez domina in Argentina : prima vittoria - Rossi secondo davanti a Dovizioso : Marc Marquez ha vinto il Gran Premio di Argentina, classe Motogp, secondo appuntamento del Motomondiale, sul circuito di Termas de Rio Hondo. Lo spagnolo della Honda, scattato dalla pole, ha preceduto la Yamaha di Valentino Rossi e la Ducati di Andrea Dovizioso. prima vittoria stagionale per Marquez

VIDEO MotoGp - Highlights Qualifiche GP Argentina 2019 : pole di Marquez - Dovizioso in prima fila e Rossi 4° : Marc Marquez fa segnare il miglior tempo Qualifiche del GP d’Argentina di MotoGP. Lo spagnolo precede il connazionale Maverick Vinales, mentre completa la prima fila la Ducati di Andrea Dovizioso. Quarta piazza per Valentino Rossi. Di seguito le immagini salienti delle Qualifiche. Highlights Qualifiche GP Argentina MotoGP roberto.santangelo@oasport.it Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina ...

MotoGp Argentina - Dovizioso : «Ok prima fila - possiamo dire la nostra» : TERMAS DE RIO HONDO - ' Era importante partire in prima fila per le condizioni di domani. Non abbiamo la velocità per vincere al momento anche se ci siamo avvicinati a Marc. Domani possiamo dire la ...

MotoGp - Petrucci deluso dalla prima giornata di libere : “sono scivolato e ci siamo impauriti…” : Il pilota ternano ha espresso la propria delusione per i risultati ottenuti nelle prime due sessioni di prove libere del Gp d’Argentina Andrea Dovizioso ha firmato il miglior tempo nella seconda sessione di prove libere del Gp d’Argentina in MotoGp. Sul circuito di Termas de Rio Hondo, il pilota forlivese ha chiuso in 1’39”181 davanti all’australiano Jack Miller, staccato di nove millesimi dal rider della ...

MotoGp – Motocross o motoslitta? Marc Marquez sfreccia sulla neve prima del Gp d’Argentina [VIDEO] : Marc Marquez si diverte sulla neve con una strana moto, il pilota di MotoGp accelera anche senza la sua Honda ed in condizioni meteorologiche estreme Marc Marquez, dopo la sfida all’ultimo respiro in Qatar con Andrea Dovizioso, si gode il suo tempo libero lontano dalle piste del Motomondiale. In attesa del secondo appuntamento del campionato mondiale di MotoGp, in programma il 31 marzo in Argentina, il pilota spagnolo sfreccia sulla ...