La Curva Nord attacca ancora Mauro Icardi | altro messaggio eloquente della tifoseria

(Di sabato 4 maggio 2019) Prosegue il testa a testa tra ladell’Inter e. Una parte di supporter nerazzurri continua ad andare contro il proprio ex capitano, posizione ormai presa sin dal suo reintegro in squadra. Già diversi i comunicati con cui i tifosi si schieravano contro l’nte argentino. Ora, in vistasfida di stasera in casa dell’Udinese, larincara la dose.Ecco ilpubblicato sulla pagina Facebook: “Un giocatore con quel tipo di superficialità caratteriale non può esser parte del futuro dell’Inter. E’ lesivo per il gruppo“.LEGGI CALCIOWEB PER ESSERE SEMPRE AGGIORNATO SULLE ULTIME NOTIZIETUA SQUADRA Per le squadre –> Tutte le notizie sulla JuventusL'articolo LaCalcioWeb.

