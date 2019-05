Inter-Godin | ecco i dettagli | firmerà un triennale da quasi 7 milioni

Inter - che ingaggio per Godin! Sarà il più pagato della rosa : ingaggio da top player per Diego Godin all' Inter . Come riporta La Gazzetta dello Sport, il difensore uruguaiano, in arrivo dall'Atletico Madrid, ha firmato un triennale da 6,75 milioni di euro a stagione , che lo renderà il più pagato della squadra nerazzurra.

Inter-Godin - ecco i numeri. Contratto di 3 anni da quasi 7 milioni : Diego Godin sarà il primo rinforzo della nuova Inter e dalla Spagna iniziano ad arrivare i dettagli sull'accordo che legherà il club nerazzurro e il 33enne difensore uruguaiano. In uscita a parametro ...

Calciomercato Atletico Madrid - vicino Felipe : sostituto di Godin - prossimo difensore Inter : Una nuova stagione da programmare per l' Atletico Madrid , che pensa già al futuro e comincia ad intensificare il lavoro sul mercato con l'obiettivo di consegnare a Diego Simeone una rosa sempre più ...

Atletico Madrid - in arrivo Felipe Monteiro : prenderà il posto dell’Interista Godin : Felipe Monteiro sarà il sostituto di Godin nella difesa dell’Atletico Madrid, il difensore uruguayano volerà all’Inter L’Atletico Madrid si prepara al dopo Godin. Il centrale uruguayano andrà all’Inter a fine stagione, mettendo fine ad una lunga militanza ai Colchoneros. Simeone ha chiesto un grande innesto per sopperire alla sua assenza dalla prossima stagione, secondo marca sarà Felipe Monteiro, 29enne centrale ...

Inter - Vecino : “Godin - ti aspetto! Futuro? Ho tre anni di contratto” : Vecino – Intervistato ai microfoni di 100% Deporte, Matias Vecino, centrocampista dell’Inter, ha parlato della sfida di domani sera contro la Juventus: “Affrontiamo una squadra con una grande mentalità che gli permette di vincere sempre, soprattutto con le piccole. Noi abbiamo perso qualche punto di troppo, per questo motivo non siamo più vicini al primo […] L'articolo Inter, Vecino: “Godin, ti aspetto! Futuro? Ho ...

Inter - Vecino : 'Juve - che sfida : in futuro vogliamo raggiungerli. Aspetto Godin' : Il gol della qualificazione in Champions contro la Lazio, quello contro il Tottenham all'ultimo respiro e quello che ha aperto il derby contro il Milan: Matias Vecino è l'uomo dei grandi match. E ora ...

Godin-Inter - Vecino freme : "Sarebbe importante - lo sto aspettando" : Nella prossima stagione la difesa dell'Inter avrà un rinforzo in più: Diego Godin . L'affare non è ancora ufficiale, ma il centrale dell'Atletico vestirà di nerazzurro svincolandosi dall' Atletico ...

Inter - Vecino : “Godin? Lo sto aspettando - acquisto molto importante” : “Godin? Sarebbe un grande acquisto per l’Inter e per me, averlo vicino e dividere con lui gli allenamenti sarebbe molto importante“. Così il centrocampista dell’Inter Matias Vecino parla del possibile arrivo del connazionale difensore centrale dell’Atletico Madrid, nel corso di una Intervista rilasciata al programma radiofonico uruguaiano ‘100% Deporte‘. “Non posso dire altro sul tema ora, però ...

Calciomercato Inter - dopo Godin si avvicina anche Danilo : Danilo, esterno del Manchester City, potrebbe essere il nuovo innesto per la difesa dell’Inter: Marotta all’attacco L’Inter sta lavorando sotto traccia sul mercato grazie al duo Marotta-Ausilio, proprio mentre la squadra lavora al raggiungimento della Champions League. Secondo le ultime indiscrezioni, i nerazzurri sarebbero in procinto di piazzare un altro acquisto di spessore dopo quello relativo a Godin a parametro ...