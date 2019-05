In Venezuela i militari non si decidono Il perché sta anche a Cuba

Uccisi due minori in Venezuela - sale a quattro conta dei morti. Irruzione militari in chiesa - “lanciato bombe provocando fuga dei fedeli” : In Venezuela, due adolescenti di 14 e 16 anni sono morti in seguito a ferite d'arma da fuoco ricevute durante le manifestazioni di protesta del 30 aprile e del 1 maggio contro il governo di Nicolas Maduro. Lo rende noto l'ong Osservatorio Venezuelano di conflittualita' sociale (Ovcs). Con la morte dei due minori, sale a quattro il bilancio delle vittime nelle proteste registrate in Venezuela dal 30 aprile. - "Piangiamo la morte dell'adolescente ...

Uccisi due minori in Venezuela - sale a 4 conta dei morti. Irruzione militari in chiesa - “lanciato bombe” : In Venezuela, due adolescenti di 14 e 16 anni sono morti in seguito a ferite d'arma da fuoco ricevute durante le manifestazioni di protesta del 30 aprile e del 1 maggio contro il governo di Nicolas Maduro. Lo rende noto l'ong Osservatorio Venezuelano di conflittualita' sociale (Ovcs). Con la morte dei due minori, sale a quattro il bilancio delle vittime nelle proteste registrate in Venezuela dal 30 aprile. - "Piangiamo la morte dell'adolescente ...

Venezuela : irruzione militari in chiesa : ROMA, 2 MAG - irruzione in una chiesa durante la messa da parte di una quarantina di militari della Guardia Nazionale, che hanno anche lanciato lacrimogeni tra i fedeli. La denuncia arriva da Mons. ...

Caos Venezuela - la denuncia del vescovo : "Irruzione di militari durante la messa" : LA POLITICA ESTERA - Non sono tardate ad arrivare, intanto, le prime reazioni da parte della politica internazionale sulla delicata situazione che sta vivendo il Venezuela. Se la Colombia ha chiesto ...

Venezuela - il golpe che non c’è stato. I russi dietro la «beffa» dei militari? : Fonti Usa, gli uomini chiave del regime si sarebbero dovuti schierare con Guaidó e López ma, all’ultimo momento, hanno fatto marcia indietro. Scenari da guerra fredda?

Venezuela - Trump : ‘Aperte molte opzioni - alcune molto severe’. Bolton rivela : ‘C’era accordo dietro le quinte con i militari’ : Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ribadisce che sulla questione Venezuelana sono “aperte molte opzioni”, compresa quella militare. Alla fine del terzo giorno di tensione a Caracas, con l’opposizione guidata dal presidente dell’Assemblea Nazionale, Juan Guaidò, che non è riuscita a sfondare le difese del regime di Nicolas Maduro, il Capo della Casa Bianca assicura che i vertici di Washington “seguono da ...

Venezuela - il golpe che non c’è stato. I russi dietro la «beffa» dei militari? : Fonti Usa, gli uomini chiave del regime si sarebbero dovuti schierare con Guaidó e López ma, all’ultimo momento, hanno fatto marcia indietro. Scenari da guerra fredda?

Venezuela - la rivolta che non c’è stata. I russi dietro la «beffa» dei militari? : Fonti Usa, gli uomini chiave del regime si sarebbero dovuti schierare con Guaidó e López ma, all’ultimo momento, hanno fatto marcia indietro. Scenari da guerra fredda?

Venezuela - Guaidò chiama popolo e militari alla rivolta : Il leader dell'Assemblea nazionale, dalla base militare dove è stato portato Leopoldo Lopez, ha lanciato un messaggio alla nazione chiamando soldati e dipendenti pubblici alla rivolta

Venezuela - è guerra civile. Guaidò guida la rivolta dei militari. Blindati sui dimostranti : Torna altissima la tensione in Venezuela, con Guaidò che si unisce ai militari nel tentativo di dare la spallata decisiva a Maduro. Il leader dell'opposizione, e presidente riconosciuto da numerosi Governi, ha lanciato un appello ad una rivolta militare in un breve video nel quale appare in una base aerea a Caracas circondato da soldati pesantemente armati e affiancato dall'attivista Leopoldo Lopez. «Il momento è adesso», ha detto ...

Venezuela - Guaidò chiama i militari alla rivolta contro Maduro : "E' cominciata la fine dell'usurpazione. Tutti vogliono il cambiamento. Tutti scendano nelle strade in pace", ha dichiarato uno dei leader dell'opposizione, Leopoldo Lopez

Venezuela - Guaidò chiama i militari alla rivolta. Maduro : 'Fermiamo il golpe'. Blindati contro la folla - decine di feriti : Il mondo si divide, seguendo più o meno gli stessi schieramenti che si erano visti nelle prime settimane della crisi: gli Stati Uniti, i primi a riconoscere la legittimità di Guaidò, sostengono la ...

Venezuela - Guaidò chiama i militari alla rivolta. Maduro : «Fermiamo il golpe». Blindati contro la folla - decine di feriti : CARACAS - «Il momento è adesso». Dopo quattro mesi di crisi istituzionale, di dramma umanitario, di appelli alla «fine dell'usurpazione» del presidente Venezuelano...

Venezuela nel caos - Guaidó : "I militari sono con me". Maduro : "Stiamo sventando il golpe" : Juan Guaidó, capo dell'Assemblea nazionale Venezuelana che da molti Paesi è stato riconosciuto come presidente ad interim, oggi ha annunciato che "la famiglia militare ha fatto il passo" per unirsi a lui e procedere con "la cessazione definitiva dell'usurpazione" di Nicolás Maduro al governo, portando così a compimento quella che lui chiama "Operazione Libertà".Oggi a Caracas è stato liberato l'oppositore Leopoldo López, che ...