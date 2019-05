Illuminazione Smart : i migliori prodotti da comprare : L’ Illuminazione è forse uno dei primi step da affrontare quando si parla di Domotica perché grazie a questi dispositivi Smart è possibile gestire la luce nei propri ambienti in maniera intelligente, divertente e soprattutto attenta leggi di più...

ENEA : il 18 marzo a Livorno il workshop “Riqualificazione smart dell’infrastruttura della pubblica Illuminazione” : Lunedì 18 marzo si terrà a Livorno l’evento “Riqualificazione smart dell’infrastruttura della pubblica illuminazione”, organizzato da ENEA e Comune di Livorno per presentare i risultati del progetto integrato di rigenerazione in chiave “smart City”, nell’ambito del programma ES-PA promosso dall’ENEA per rafforzare le competenze degli amministratori pubblici sui temi energetici e della sostenibilità (ore 9:30-13:30 – Cisternino di Città ...