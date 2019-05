Il Barcellona è già a Liverpool

Liga - Celta Vigo-Barcellona 2-0 : i blaugrana (già campioni di Spagna e imbottiti di giovani) cadono in trasferta [FOTO] : 1/10 AFP/LaPresse ...

Il primo gol di Messi con il Barcellona : magia su assist di Ronaldinho : Era il primo maggio 2005 quando un giovanissimo Leo Messi, appena 17enne, firmava nella partita di Liga contro l'Abacete il suo primo gol ufficiale con il Barcellona, su assist di Ronaldinho.

Barcellona - la stampa omaggia Leo Messi : "diabolique"

Playoff Eurolega – L’Efes strozza l’urlo del Barcellona - i turchi vincono Gara-4 e pareggiano la serie : La formazione turca si impone con il punteggio di 80-71, portando la serie sul 2-2 e rimandando ogni verdetto a Gara-5 Niente da fare per il Barcellona, l’Anadolu Efes pareggia la serie e rimanda a Gara-5 ogni verdetto sulla qualificazione alla Final Four, per la quale sono già qualificate Fenerbahce, CSKA Mosca e Real Madrid. La formazione turca si impone 80-71 sui blaugrana, recuperando lo svantaggio del primo quarto e prendendo il ...

Champions League : è già Barcellona Liverpool. Klopp : 'Il Camp Nou non è un tempio' : La Champions League si scalda per Barcellona-Liverpool , SPECIALE SEMIFINALI , che andrà in scena domani sera nella capitale catalana. E la sfida, che per qualcuno è la finale anticipata, ha ...

ATP Barcellona – Nishikori ‘fa fuori’ Carballes Baena : il giapponese in semifinale come da pronostico : Kei Nishikori vince ai quarti di finale del torneo ATP di Barcellona su terra battuta: il giapponese ha la meglio su Roberto Carballes Baena Kei Nishikori, come da pronostico, vince su Roberto Carballes Baena ai quarti di finale del torneo ATP su terra battuta di Barcellona. Il tennista giapponese in un’ora e 49 minuti di gioco porta a casa il match con i parziali di 6-4, 7-5. Il numero 7 della classifica mondiale approda così in ...

Quante emozioni al torneo ATP di Barcellona : Ferrer lascia la sua bandana sul campo - Nadal non festeggia per rendere omaggio al suo rivale [VIDEO] : emozioni intense a Barcellona al termine della sfida tra Nadal e Ferrer: impossibile trattenere le lacrime E’ appena terminata la sfida tra Nadal e Ferrer valida per gli ottavi di finale del torneo ATP di Barcellona: il derby spagnolo è stato vinto dal maiorchino numero 2 del ranking ATP, ma nel post match gli applausi sono stati tutti per il suo rivale. Ferrer, alla sua ultima partecipazione a Barcellona, si ritirerà dopo il torneo ...

Roma - ti ricordi Malcom? Il Barcellona lo ha già rimesso sul mercato : L'avventura al Barcellona di Malcom è già ai titoli di coda. Il laterale brasiliano, 'strappato' dai blaugrana alla Roma con un vero e proprio blitz di mercato per poco più di 40 milioni la scorsa ...

ATP Barcellona – Nishikori spazza via Felix Auger-Aliassime : il giapponese ai quarti in due set : Vittoria agevole per Kei Nishikori sulla terra rossa dell’ATP di Barcellona: il tennista giapponese stende Felix Auger-Aliassime in due set e vola ai quarti di finale Basta 1 ora e 24 minuti a Kei Nishikori per piegare le resistenze di Felix Auger-Aliassime e staccare il pass per i quarti di finale dell’ATP di Barcellona. Il tennista giapponese, numero 7 del ranking mondiale maschile e 4ª testa di serie del torneo catalano, ha sconfitto il ...

Liga - il Barcellona potrebbe laurearsi campione già questa settimana : Non solo in Italia e Francia, ma anche in Spagna il campionato 2018-2019 pare possa chiudersi con largo anticipo. Se Juventus e Paris Saint Germain hanno stradominato rispettivamente Serie A e Ligue 1, lo stesso si può dire del Barcellona in Liga. Non da scartare infatti l’ipotesi secondo cui i blaugrana già questa settimana potrebbero laurearsi campioni. Se Messi e compagni dovessero vincere questa sera in casa dell’Alaves ...

La leggenda del Barcellona in Giappone : la nuova vita di Iniesta al Vissel Kobe : ... autrici, negli ultimi anni, di un triplete epocale, con la vittoria di due campionati europei e della coppa del mondo 2010, la cui finale è stata decisa proprio da Iniesta, con dedica all'amico ...

Risultati Playoff Eurolega – Il Barcellona stende l’Efes e pareggia la serie - il Real va sul 2-0 con il Panathinaikos : La formazione blaugrana vince a domicilio sul parquet dell’Anadolu Efes pareggiando la serie, il Real non lascia scampo al Panathinaikos anche in Gara-2 Grande serata per il Barcellona in Eurolega, la formazione blaugrana vince a domicilio sul parquet dell’Anadolu Efes e pareggia la serie, portandola sull’1-1. Match equilibrato e sempre in bilico, con gli ospiti che vanno in vantaggio di quattro punti all’intervallo ...

Liga - il "Barcellona 2" pareggia 0-0 a Huesca - Atletico Madrid a -12 : Nel 32esimo turno di Liga, il Barcellona pareggia 0-0 a Huesca , contro l'ultima in classifica. Ernesto Valverde non convoca Messi, Suarez, Rakitic, Busquets, Piqué e Sergi Roberto , e schiera ...

Psg - nostalgia Neymar : "Mi mancano gli anni a Barcellona" : Nell'estate del 2017 ha sposato il faraonico progetto del Psg , che ha pagato la clausola rescissoria record di 222 milioni di euro al Barcellona , ma a Parigi ha perso il sorriso, ha avuto problemi ...