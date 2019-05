Di Battista rivela | ' Mi ricandido tra 4 anni | o quando cadrà il Governo'

Alfonso Signorini a CartaBianca - spaventosa rivelazione sul futuro di Alessandro Di Battista : un disastro : Siamo a CartaBianca , il programma condotto da Bianca Berlinguer in prima serata su Rai 3. Tra gli ospiti in studio c'è anche Alfonso Signorini , il re del gossip nonché direttore di Chi. Ma dalla Berlinguer non parlava di gossip, bensì di politica, tema sul quale è assai ferrato. Nel dettaglio, dicev

Trono Over - Gian Battista nella bufera : le ultime rivelazioni : Gian Battista del Trono Over: le ultime dichiarazioni dell’autrice del dating Gian Battista, Martedì scorso, è stato cacciato dopo ciò che ha detto l’autrice del Trono Over di Uomini e Donne sul suo conto. Difatti quest’ultima, per chi non lo sapesse, ha svelato di essere stata spintonata dall’uomo nel dietro le quinte del dating show quotidiano di Canale 5. Finita qua? Nemmeno per idea perchè la donna è tornata a parlare ...