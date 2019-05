Dal lecchino al guardia caccia | i cortigiani in banca esistono e costano

ilfattoquotidiano

(Di sabato 4 maggio 2019) C’è un elemento che ha caratterizzato questi ultimi ponti festivi, che si è posto a cavallo e ha lasciato strascichi in attesa del suo prossimo: la terza puntata dell’ultima stagione di Game of Thrones. La serie che ha monopolizzato i pensieri e le parole, che ci fa vivere in attesa.In attesa come chi aspetta da tempo una risposta a queste domande, alle quali vorrei alla fine di quest’articolo rispondere: “Perché il sistemario è arrivato a questo punto?”, “Perché ci sono state delle fuoriuscite di denaro folli, lo sperpero?”, “Perché ci sono stati deliri di onnipotenza?”.Restando in tema GOT, proviamo ad immaginarci una corte.Le banche sono i Lannister, hanno il sangue degli invasori, e sono la casa più ricca dei sette regni. In questa caso le miniere d’oro sono rappresentate dai risparmi dei cittadini, che gli permettono di “pagare sempre i propri debiti” e di scialare ...

