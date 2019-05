Bocciata proposta del Sabato Libero | ' scelta offensiva e antidemocratica' | pronte azioni

Aumenta il caos sulla Brexit : Bocciata nuovamente la proposta May : ... data entro la quale, in mancanza di accordo ratificato, il governo britannico dovrà chiedere un rinvio prolungato ancorato a una proposta di soluzione nuova o una svolta politica, oppure disporsi al ...

Brexit - Bocciata per la terza volta la proposta di May : probabile ‘no deal’ il 12 aprile : La Camera dei Comuni britannica ha respinto ancora una volta con 344 no contro 286 sì l'accordo della premier Theresa May sulla Brexit. Le alternative sono ora una Brexit senza accordo il 12 aprile o una ulteriore estensione dei tempi, che quindi implica la partecipazione del Regno Unito alle prossime elezioni europee del 26 maggio.Continua a leggere