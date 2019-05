Attore di Broadway trovato impiccato su un ponte a Central Park | choc a New York

New York - Attore di Broadway trovato senza vita a Central Park : si è impiccato : Il mondo dello spettacolo degli Stati Uniiti, e non solo, è in lutto per la morte del noto attore di Broadway Harlan Bengel, di 45 anni. Secondo quanto riporta la stampa internazionale, l'artista ha deciso di farla finita e si è impiccato ad un ponte di Central Park, il principale polmone verde della "Grande Mela". A fare la macabra scoperta ieri è stato un passante, il quale alla vista del corpo dell'uomo impiccato ha chiamato immediatamente il ...

New York - Attore di Broadway trovato impiccato a Central Park : Harlan Bengel aveva 45 anni : Harlan Bengel, famoso attore di Broadway di 45 anni, si è suicidato impiccandosi su un ponte di Central Park a New York. A lanciare l'allarme è stato un passante che ha visto l'uomo con un sacchetto di plastica legato intorno alla testa. L'artista, che aveva avuto in passato problemi di salute mentale, aveva in tasca un biglietto in cui annunciava il suo gesto.Continua a leggere