Tumori | Roma si tinge di rosa | al via la 20ª edizione di “Race for the cure”

(Di venerdì 3 maggio 2019) Torna ala corsa inper la prevenzione del cancro al seno ‘Race for the cure‘, arrivata alla 20ª, dal 16 al 19 maggio al Circo Massimo promossa dall’Associazione Susan G. Komen Italia. Il 16 maggio il presidente della Repubblica Sergio Mattarella riceverà al Quirinale una delegazione di Komen Italia prima dell’inaugurazione ufficiale della manifestazione, che avverrà alle ore 11 al Circo Massimo alla presenza della figlia del capo dello Stato, Laura Mattarella. L’2019, presentata oggi al Coni alla presenza del sindaco diVirginia Raggi, si arricchisce di nuove iniziative e per la prima volta la corsa insi svolgerà in contemporanea con quella di Bari. Ci saranno anche più operatori e più consulenze specialistiche nel villaggio allestito al Circo Massimo. Dal 2000 a oggi Komen Italia ha investito più di 17 mln di euro in oltre 850 nuovi ...

