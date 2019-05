Torino-River Plate | dalle Alpi al Rio de la Plata Storia di un' amicizia

Basket - la Fiat Torino terminerà la stagione in corso - ma non potrà iscriversi alla Serie A 2019-2020 : Saranno molto pesanti, per la Fiat Auxilium Torino, le conseguenze dell’estromissione dalla Lega Basket Serie A decisa oggi dall’Assemblea di quest’ultima. La società piemontese, infatti, potrà terminare la stagione sportiva in corso. Non c’è, infatti, alcun problema con le scadenze della FIP e neppure con quelle della ComTeC. L’esclusione dalla Lega Basket, però, le impedirà di prender parte all’annata ...