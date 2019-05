Spray a comizio di Salvini Qualcuno ha spruzzato? A sinistra più cretini

ilgiornale

(Di venerdì 3 maggio 2019) Claudio Cartaldo Durante l'intervento del ministro dell'Interno a Fidenza alcune persone accusano bruciore agli occhi.: "Faccio il ministro dell'Interno e lo vado a prendere?", ancora non identificato, hadellourticante durante l'ultimodi Matteoin piazza della Repubblica a Fidenza. Il leader della Lega è in Emilia Romagna per un giro nelle città che andranno al voto (e non solo). Durante l'ultima tappa a sostegno del candidato sindaco per il centrodestra, Andrea Scarabelli, alcune persone - tra cui un agente della Polfer - hanno accusato bruciore agli occhi, come se fosse statodellourticante.Al momento non ci sono persone identificate. Ma i video hanno registrato la reazione diquando ha capito che c'era qualcosa che non andava. "C'èche haqualcosa? - ha detto il leader ...

