Raffaella Carrà ad Amici 2019 il serale Gli ospiti del 4 maggio

Amici 18 : Raffaella Carrà potrebbe partecipare alla puntata di sabato 11 maggio : In questi giorni si sta parlando della partecipazione data per certa di Raffaella Carrà alla nuova edizione del talent show 'Amici', che ha avuto inizio nel mese di aprile. Si tratta di una novità importante che andrebbe a far crescere la levatura del prodotto televisivo e si vociferava questa ipotesi che, nel corso del tempo, è divenuta sempre più concreta. Con il passare delle ore, sembra rappresentare una certezza questa notizia, che vedrebbe ...

Leonardo Bonucci e la moglie in lacrime con Raffaella Carrà : “Mai avremmo pensato che nostro figlio fosse in pericolo di vita” : “Non avremmo mai pensato di dover affrontare una cosa simile, che nostro figlio potesse ritrovarsi in pericolo di vita. All’improvviso avevamo visto crollare tutto. Non stava bene, c’era qualcosa che non andava. Dopo un controllo medico al nostro rientro a Torino, ci hanno detto che era impossibile aspettare, doveva essere operato subito”. A raccontarlo con le lacrime agli occhi sono Leonardo Bonucci e la moglie Martina Maccari a Raffaella ...

A raccontare comincia tu - quinta puntata : Leonardo Bonucci ospite di Raffaella Carrà : Giovedì 2 maggio alle 21.20 su Rai3 quinto e penultimo appuntamento con ' A raccontare comincia Tu ', il programma che ha segnato il ritorno in Rai dopo anni di assenza di . Dopo il grande successo ...

Juventus - giovedì 2 maggio su Rai 3 Raffaella Carrà intervisterà Leonardo Bonucci : giovedì 2 maggio per i tifosi della Juventus ci sarà un'importante appuntamento. Infatti, tutti gli innamorati della Vecchia Signora avranno la possibilità di conoscere un po' più nel profondo uno dei loro idoli: Leonardo Bonucci. Il numero 19 juventino sarà il protagonista di "A raccontare comincia Tu", il programma di grande successo di Raffaella Carrà. Nel corso della puntata si vedrà un Bonucci mai visto che si racconterà alla presentatrice ...

Maria De Filippi Racconta a Raffaella Carrà - Dettagli Inediti Della Sua Vita! : A Raccontare comincia Tu: una Maria De Filippi inedita parla Della sua infanzia e adolescenza ribelle. Conosciamo lati Della conduttrice Mediaset, mai svelati prima! A Raccontare Comincia Tu: Maria De Filippi Racconta di come abbia ereditato dalla mamma il forte attaccamento al lavoro. Per le coccole, invece, ci pensava papà! Il nuovo format di Rai Tre dal titolo “A Raccontare Comincia Tu”, condotto da Raffaella Carrà, sta incuriosendo molto i ...

Maria De Filippi - la rivelazione a Raffaella Carrà : “Una volta mio fratello mi ha sparato” : Dalle multe pagate rubando l’argenteria di famiglia fino agli inizia della sua storia d’amore con Maurizio Costanzo passando per quella volta che il fratello le sparò con un fucile giocattolo a pallini, ferendola in fronte. È una Maria De Filippi inedita quella che si è raccontata a Raffaella Carrà nell’ultima puntata di “A raccontare comincia tu“. Maria ha preso in parola quello che è il titolo della trasmissione ...

Maria De Filippi e l’intervista con Raffaella Carrà : Raffaella Carrà nel programma “A raccontare comincia tu”, ha avuto Maria De Filippi dove ha raccontato un suo lato inedito. Dolce e di mamma severa e apprensiva. «Maurizio spiega Maria aveva già due figli grandi. E io ho scelto Gabriele. È stata una cosa che volevo fare da tempo. Penso che sia una scelta e io l’ho fatta non perché non potessi fare altrimenti, ma perché lo volevo». E continua: «È stata la cosa più bella che mi potesse ...

Maria De Filippi e la confessione inaspettata sul figlio Gabriele da Raffaella Carrà : Da Raffaella Carrà Maria De Filippi si è raccontata in maniera molto intima, svelando alcuni particolari riguardanti l'adozione del figlio Gabriele da parte sua e di Maurizio...

Raffaella Carrà intervista Maria De Filippi : dettagli inediti sulla sua vita privata e sul figlio. Guarda il Video : Raffaella Carrà stasera ha voluto puntare su un ospite d’eccezione davvero forte per A raccontare comincia tu. Su Rai 3 Maria De Filippi ha aperto il suo cuore, raccontando dettagli inediti sulla sua vita... L'articolo Raffaella Carrà intervista Maria De Filippi: dettagli inediti sulla sua vita privata e sul figlio. Guarda il Video proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

Raffaella Carrà incontra Maria De Filippi : il suo ufficio è un mega appartamento : Maria De Filippi ospite di Raffaella Carrà: l’intervista di A raccontare comincia tu A raccontare comincia tu, programma di Rai 3 condotto da Raffaella Carrà, è stata ospite stasera Maria De Filippi. La moglie di Maurizio Costanzo è riuscita ad incantare tutti con la storia della sua vita. Fanciullezza, adolescenza, il rapporto con il padre, […] L'articolo Raffaella Carrà incontra Maria De Filippi: il suo ufficio è un mega ...

"A raccontare comincia tu" : Raffaella Carrà intervista Maria De Filippi : Raffaella Carrà continua le sue interviste: protagonista del quarto appuntamento di "A raccontare comincia tu" è Maria De...

Maria De Filippi ospite di Raffaella Carrà : anticipazioni di A raccontare comincia tu : Il quarto appuntamento con Raffaella Carrà e il suo ' A raccontare comincia Tu ', in onda giovedì 25 aprile, alle 21.20 su Rai 3, porta in scena l'incontro con una vera e propria mattatrice del ...

A raccontare comincia tu - Raffaella Carrà incontra Maria De Filippi per l'ultima puntata della sua chicca tv : Raffaella Carrà e Maria De Filippi nell'ultima puntata di A raccontare comincia Tu.La ciliegina sulla torta: Raffaella Carrà che incontra Maria De Filippi nell'ultima puntata del suo A raccontare comincia Tu - in onda questa sera, giovedì 25 aprile, dalle 21.20 su Rai 3 - è davvero la chicca finale in un programma che è stato tutto una delizia. A partire dal debutto tutto lazzi con Fiorello, passando per il viaggio nella storia d'Italia e del ...

A Raccontare Comincia Tu di giovedì 25 aprile : Maria De Filippi apre il suo cuore a Raffaella Carrà : Dopo Fiorello, Sofia Loren, e il maestro Riccardo Muti, il quarto appuntamento con Raffaella Carrà e il suo “A Raccontare Comincia tu”, in onda giovedì 25 aprile alle 21.20 su Rai 3, porta in scena l’incontro con una vera e propria mattatrice del piccolo schermo: Maria De Filippi (attualmente impegnata in tv con Amici 2019). Conduttrice, autrice e produttrice: Queen Mary – come spesso viene definita la De Filippi – ospiterà ...