Perù, prete italiano condannato per stupro verso un 13enne: don Marco Mambretti è latitante

Secondo il giudice Jenner Garcia Duran del tribunale penale della regione amazzonica di Ucayali, il religioso è colpevole di aver stuprato il minorenne nella parrocchia di Santo Domingo Sabio a Pucallpa, una città centro-orientale del Perù. La vittima, indicata solo con le iniziali G. T. R., ha raccontato di aver subito gli abusi durante le lezioni private che don Marco gli impartiva. “Andavo spesso in chiesa perché mi piaceva cantare. Padre Marco mi portava nel suo ufficio, mi abbassava i pantaloni e mi violentava”.

(Di venerdì 3 maggio 2019) Un tribunale peruviano ha condannato un prete Francesco, a 9 mesi di carcere per aver violentato un ragazzino di 13 anni con un lieve ritardo mentale. Prima della sentenza, il parroco ha inviato un video ad un televisione in cui dichiara la propria innocenza. "E' una persecuzione contro la Chiesa cattolica", afferma il sacerdote. Don Marco, che non era presente in tribunale al momento della lettura della condanna, adesso è ricercato dalla polizia.