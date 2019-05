Per Activision Blizzard il cloud gaming è una grande opportunità

eurogamer

(Di venerdì 3 maggio 2019) Ilpotrebbe essere potenzialmente unasvolta per l'intero settore videoludico e, a quanto pare, il CEO diè sicuro che la sua azienda ne trarrà beneficio.Come riporta GameSpot, Robert Kotick ha dichiarato che nuove piattaforme come Google Stadia sono buone per aiutare a far crescere il mercato dei giochi, ma senza contenuti queste piattaforme non possono avere successo."Quando possiedi 30 anni di IP come noi, probabilmente non c'è mai stato un momento migliore per entrare in questo mercato", ha detto Kotick. "Quando queste grandi società ben finanziate vogliono costruire piattaforme in cui hanno contenuti limitati per arrivare ai clienti, direi che c'è unaper un'azienda come la nostra".Leggi altro...

VGN_IT : Secondo Activision, il nuovo #CallofDuty sarà in grado di coinvolgere i giocatori per molto più tempo dei capitoli… - InstantGamingIT : Activision annuncia l'inizio di un 'anno di transizione' nei risultati finanziari per il Q1 2019… - DailyQuestIT : Per Blizzard i primi mesi del 2019 sono stati finanziariamente stabili, l'unica nota veramente positiva è quella de… -