L' aria non si può comprare

Internazionali d’Italia – Maria Sharapova dà forfait : la spalla fa ancora male - la russa a Roma non ci sarà : Maria Sharapova costretta a saltare gli Internazionali d’Italia per infortunio: la tennista russa non sarò presente a Roma a causa di un problema alla spalla Il tabellone femminile degli Internazionali d’Italia perde una delle sue giocatrici di punta. Maria Sharapova, 3 volte vincitrice al Foro Italico, ha annunciato il suo forfait dal torneo capitolino nel quale era attesa dal 6 al 19 maggio. Sharapova salterà ...

1 maggio - il videomessaggio di Ilaria Cucchi alla piazza di Taranto : “Sui diritti non esistono compromessi” : “Battiamoci perché tutti si rendano contro che sui diritti non esistono compromessi“. È l’appello che Ilaria Cucchi ha mandato alla piazza del 1 maggio di Taranto, in un videomessaggio registrato in cui ha ringraziato gli organizzatori dell’evento e tutte le persone presenti “per avermi coinvolto, anche se non posso essere lì” (ha partecipato al concertone di Roma) L'articolo 1 maggio, il videomessaggio di ...

Ilaria Cucchi sul palco del concertone del Primo Maggio : “Diritti umani non sono sacrificabili” : Pioggia di applausi per Ilaria Cucchi, tra le protagoniste sul palco del concertone del Primo Maggio in piazza San Giovanni a Roma, promosso dai sindacati: "Sentirvi applaudire e gridare il suo nome è per me un'emozione indescrivibile. Voglio dirvi che i diritti umani non sono per nessun motivo sacrificabili".Continua a leggere

La rivelazione della sexy milionaria Jane Park : "Non faccio sesso da 362 giorni…" : 'Non faccio sesso da un anno, per l'esattezza da 362 giorni' . A rivelarlo, mandando in subbuglio i suoi fan, tale Jane Park . Non sapete chi è? Si tratta della 23enne scozzese, di Edimburgo, ...

Ilaria D’Amico incinta? Il gossip su di lei e Buffon non si ferma : Ilaria D’Amico incinta? Il gossip impazza Procede a gonfie vele la storia d’amore tra la giornalista sportiva Ilaria D’Amico e Gigi Buffon. I due sono inseparabili e, da diverso tempo ormai, si mormora che abbiano intenzione di allargare la famiglia. La coppia, sempre molto restia al gossip, non ha mai confermato o smentito queste indiscrezioni. […] L'articolo Ilaria D’Amico incinta? Il gossip su di lei e Buffon non ...

Dior Cruise 2020 sfila a Marrakech. Maria Grazia Chiuri : 'La moda non può più fare solo abiti' : ... lo dico perché trovo una straordinaria vicinanza tra le tecniche e le lavorazioni che vedo in giro il mondo. Giusto per fare un esempio, certi ricami che ho visto in Puglia li ho ritrovati pure in ...

Maria Elena Boschi : “Non ci sarà mai un governo tra Movimento 5 Stelle e Partito Democratico” : La deputata del Partito Democratico, Maria Elena Boschi, ha parlato della polemica degli ultimi giorni tra il suo Partito e il Movimento 5 Stelle in una lunga intervista al quotidiano La Stampa: "Un governo tra Pd e 5 Stelle non ci sarà mai, ma quando il loro fallimento sarà evidente toccherà a noi ricostruire tra le macerie", ha annunciato la Boschi.Continua a leggere

La fatica cronica non è una malattia immaginaria - sviluppato un test del sangue per la diagnosi : Messo a punto un prototipo di test del sangue per eseguire in modo obiettivo la diagnosi della sindrome da fatica cronica, malattia ad oggi ancora orfana di un vero esame diagnostico. Reso noto sulla ...

Scherma - arianna Errigo chiede la convocazione per la Coppa del Mondo di sciabola : se non arriverà si procederà in via legale : Emergono novità riguardo alla querelle tra Arianna Errigo e la Federazione Italiana Scherma. All’atleta era stato impedito di partecipare all’ultima tappa di Coppa del Mondo di sciabola disputata nel weekend a Seul, la monzese sta cercando di inseguire la qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020 sia nel fioretto (dove è stata due volte Campionessa del Mondo e dove ha conquistato medaglie a cinque cerchi) e anche nella sciabola ma ...

Scuola - accordo su precariato inutile se non si riaprono le GaE : Il Documento di Economia e Finanza in discussione in Parlamento dice che sono previsti risparmi fino al 2045: in ogni caso, "questo accordo mira soltanto a recuperare per gli stipendi i mille euro ...

"Noi pastafariani non siamo più assurdi dei cattolici. Al mio collega Papa Francesco offrirei un piatto di pasta" : Dopo aver trascorso tre ore con i pastafariani non sai se, in effetti, ci sono o ci fanno. L'occasione è un evento in piazza Dante, a Napoli, per il rilancio della campagna "DioScotto". "Fa parte della più ampia End Blasphemy Laws, con cui decine di associazioni nel mondo chiedono l'abolizione della bestemmia come reato. Noi vogliamo introdurre un'imprecazione che non offende nessuno: DioScotto, appunto", dice ad HuffPost Emanuela ...

Laetitia Casta non è rifatta : ecco perché è contraria alla chirurgia estetica : Laetitia Casta non è rifatta: la confessione dell’attrice e modella francese Laetitia Casta non è rifatta. L’attrice e modella francese ha ribadito per l’ennesima volta di non aver mai ritoccato né il suo viso né il suo corpo. A quarant’anni l’ex valletta del Festival di Sanremo può vantare un fisico esclusivamente naturale, che non ha […] L'articolo Laetitia Casta non è rifatta: ecco perché è contraria alla ...