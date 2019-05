Juve-Torino | nuovo botta e risposta tra Allegri e Adani

La Curva Sud della Juve omaggia il Grande Torino : "Onore ai caduti di Superga" : Bellissimo gesto da parte dei tifosi della Juventus durante il derby contro il Torino che, in Curva Sud, hanno esposto lo striscione "Onore ai caduti di Superga". Alla vigilia del 70.esimo ...

Un’ospite d’eccezione per Juventus-Torino : allo Stadium spunta… Claudia Schiffer [FOTO] : Che sorpresa allo Stadium: in tribuna per Juventus-Torino spunta Claudia Schiffer E’ terminato in parità il derby della Mole: una Juventus un po’ sottotono è riuscita a riprendere in mano la situazione verso la fine del match contro un Torino carico e motivato a far bene per avvicinarsi all’Europa. Dopo la rete di Lukic al 18′, i granata hanno sognato in grande, ma Cristiano Ronaldo all’84’ ha riportato ...

Juventus-Torino 1-1 - Ronaldo riprende Lukic : TORINO - Negli occhi ancora la Champions giocata da altri, nelle gambe una stagione praticamente già conclusa, con la bilancia del derby tutta sbilanciata dalla parte di un Torino che lotta inseguendo ...

