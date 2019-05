Claudia Koll | rivelazione su Tinto Brass | Le scene osé mi hanno rovinato

Domenica In – Trentaduesima puntata del 21 aprile 2019 – Claudia Koll - Paola Cortellesi - Claudia Pandolfi - Elisa Isoardi - don Antonio Mazzi tra gli ospiti. : Mara Venier è tornata a Domenica In. La zia di tutti è tornata al suo programma del cuore, al suo primo amore, quello che le ha dato la grande popolarità e tanto successo. E il programma è tornato ai fasti di un tempo: finalmente dopo anni una struttura precisa, una scenografia e uno studio degni […] L'articolo Domenica In – Trentaduesima puntata del 21 aprile 2019 – Claudia Koll, Paola Cortellesi, Claudia Pandolfi, Elisa Isoardi, don ...

Domenica In – Trentaduesima puntata del 21 aprile 2019 – Claudia Koll - Paola Cortellesi - Claudia Pandolfi - Elisa Isoardi - don Antonio Mazzi tra gli ospiti. : Mara Venier è tornata a Domenica In. La zia di tutti è tornata al suo programma del cuore, al suo primo amore, quello che le ha dato la grande popolarità e tanto successo. E il programma è tornato ai fasti di un tempo: finalmente dopo anni una struttura precisa, una scenografia e uno studio degni […] L'articolo Domenica In – Trentaduesima puntata del 21 aprile 2019 – Claudia Koll, Paola Cortellesi, Claudia Pandolfi, Elisa Isoardi, don ...

Sono stata afferrata da Dio - è lui che fa il primo passo! Claudia Koll a Domenica In : L'attrice 53enne è stata ospite di Domenica In : "Quando feci Valeria medico legale mi feci delle domande visto che avevo a che fare con la morte. Mi parlavano di reincarnazione, anche se io vengo da una famiglia cristiana cattolica. C’era dentro di me una ricerca di senso", ha spiegato a Mara Venier. Quando Mara le ha chiesto in cosa consiste, l’attrice ha risposto: “Si leggono le scritture dell’Antico Testamento e si torna a parlare della ...

Domenica In - Claudia Koll : "Nel 2000 accadde il Miracolo della mia conversione" : Ospite a Domenica In, nel giorno di Pasqua, anche l'attrice Claudia Koll, che a Mara Venier ha raccontato di come sia cambiata la sua vita negli ultimi anni e, in particolar modo, a seguito della sua conversione. "Mi sono divertita molto nel corso della mia carriera. Mi sono divertita a fare Sanremo con Pippo, e dopo il Festival scelsi di proseguire con il teatro. La mia dimensione è sempre stata quella della recitazione teatrale ancor ...