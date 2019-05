Capire per crescere | la scienza al servizio dei ragazzi

Balcani d'Europa - incontri e testimoni per Capire il presente : ... tra sport e nazionalismo', una vicenda emblematica del rapporto perverso tra sport e politica, una serata pubblica di conversazione con Gigi Riva, scrittore e giornalista attualmente editorialista ...

Valentino Rossi MotoGP - GP Spagna 2019 : “Questa gara sarà fondamentale per Capire se siamo davvero migliorati” : Valentino Rossi è apparso quanto mai concentrato e carico nel corso della conferenza stampa che ha dato il via ufficiale al fine settimana del Gran Premio di Spagna 2019 di MotoGP. Il nove volte campione del mondo è consapevole di essere nel bel mezzo di un positivo avvio di annata, ma sa anche perfettamente che si trova davanti a tre giorni forse decisivi per il prosieguo della sua stagione. Il pilota di Tavullia è reduce da una bella rimonta a ...

Stanchi e annoiati? Ecco i segnali per Capire se è tempo di cambiamenti nel lavoro : I segnali che possono comunicare se è ora di cambiare qualcosa. Quali sono quelli a cui dovresti prestare attenzione e come...

Nello Stromboli una spia per Capire le future eruzioni : Ottenuta la prima radiografia dello Stromboli, con la stessa tecnica che sta permettendo di studiare le piramidi: ha scoperto una struttura nella sommità del vulcano, che aiuterà a comprendere meglio ...

CONSIGLI NON RICHIESTI/ Le sette S per scrivere meglio e farsi Capire : Spesso il primo incontro professionale avviene in forma scritta e sul lavoro gli scambi con tali modalità restano importanti

Elezioni Europee 2019 in tv : su Sky TG24 un ciclo per Capire il futuro dell'Unione : Europa 19 è il titolo-cornice scelto da Sky TG24 per raccogliere tutti gli appuntamenti dedicati alle Elezioni Europee del prossimo 26 maggio, appuntamenti al via da lunedì 26 aprile con diverse articolazioni, diversi contenuti e un'impostazione sicuramente diversa da quella più istituzionale, e vincolata anche dagli obblighi di servizio pubblico, della Rai.prosegui la letturaElezioni Europee 2019 in tv: su Sky TG24 un ciclo per capire il ...

5 libri per Capire i film di supereroi : Nella settimana di uscita al cinema di Avengers: Endgame, il film che chiude il grande ciclo dei supereroi Marvel con tre ore ore abbondanti di lungometraggio, non potevamo esimerci di approfondire in senso culturale il tema dei supereroi: da dove viene la nostra fascinazione (tutt’altro che recente, ma recentemente ascesa al mainstream) per vendicatori e giustizieri in costume? In questa disamina in cinque libri di Raffaele Alberto ...

Siamo sulla strada per uscire dall'Euro : ecco quel che ci ha detto S&P - per chi lo vuol Capire : quel che ferisce davvero, tuttavia, sono i giudizi: 'l'inversione delle riforme e la volatilità della domanda esterna hanno spinto l'economia dell'Italia in recessione', scrivono gli analisti di S&P, ...

«Avengers : Endgame». L'ora è arrivata : i film da non perdere per Capire l'ultimo episodio della saga : Un intreccio di storie, protagonisti e crossover che dal 2008 hanno svelato a tutto il mondo le storie di quei supereroi che per anni hanno incantato gli appassionati di fumetti. Il primo è stato l' ...

25 aprile : da Roma a Napoli - i musei da visitare per Capire l’Antifascismo e la Liberazione : Dal Museo Storico della Liberazione al monumento agli scugnizzi napoletani, il nostro paese è pieno di luoghi simbolo della lotta di Liberazione che si ricorda ogni 25 aprile: lotta all'antifascismo e all'occupazione nazista, raccontati attraverso la memoria dei musei e i monumenti ai partigiani. Ecco quali luoghi visitare nel Giorno della Liberazione.Continua a leggere

Ci vorrebbe Freud per Capire come si fa a giocare così bene da perdere punti e restare ancora secondi : La crisi percepita Ci vorrebbe Freud. Per capire come si fa a sbagliare tanti gol davanti alla porta. Per entrare nel retroscena mentale di calciatori, che hanno fatto il Napoli europeo e che lo stanno tradendo non per negligenza, ma per smarrimento. Per giocare così bene da perdere punti su punti e restare ancora secondi. Il tam tam dei critici, dei preoccupati, dei profetici, di quelli che l’avevano detto, si è messo subito all’opera, ...

Ci vorrebbe Freud per Capire come si fa a giocare così bene da perdere punti e restare ancora secondi : La crisi percepita Ci vorrebbe Freud. Per capire come si fa a sbagliare tanti gol davanti alla porta. Per entrare nel retroscena mentale di calciatori, che hanno fatto il Napoli europeo e che lo stanno tradendo non per negligenza, ma per smarrimento. Per giocare così bene da perdere punti su punti e restare ancora secondi. Il tam tam dei critici, dei preoccupati, dei profetici, di quelli che l’avevano detto, si è messo subito all’opera, ...

Imane Fadil - 3 mesi in più per l’autopsia : pm dà l’ok agli esperti chiamati a Capire i motivi morte della teste nel caso Ruby : Novanta giorni in più per concludere l’autopsia e depositare la relazione sulle cause della morte di Imane Fadil, la testimone chiave del caso Ruby deceduta lo scorso 1 marzo all’ospedale Humanitas di Rozzano. La procura di Milano ha concesso una proroga di tre mesi ai consulenti, guidati dall’anatomopatologa Cristina Cattaneo, incaricata col suo pool dal procuratore aggiunto Tiziana Siciliano e dai pm Luca Gaglio e Antonia ...

5 libri per Capire il 25 aprile e la Resistenza : Celebrazione del 25 aprile a Roma (foto: Giuseppe Ciccia/NurPhoto via Getty Images) Anche quest’anno, con poca originalità, si torna al rituale delle polemiche sul 25 aprile, un momento che dovrebbe essere di unità nazionale ma che invece, puntualmente, diventa per assurdo lo spunto per redde rationem tra nostalgici e antinostalgici, memori e immemori, fascisti e antifascisti. E così, mentre sindaci di paesini del nord cercano un po’ ...