Calciomercato Juventus | sarebbero pronti tre colpi di spessore | tra questi Koulibaly

Calciomercato - Juventus ed Inter fanno affari : incontro a Londra per Icardi! : La Juventus ci prova: Mauro Icardi potrebbe lasciare l’Inter al termine di questa travagliata stagione condizionata dalle liti Interne con tecnico e spogliatoio Il futuro di Mauro Icardi resta in bilico, nonostante il reintegro in rosa all’Inter avvenuto da qualche settimana. Le parti stanno proseguendo a braccetto sino a fine stagione, ma la rottura creatasi sembra non essere sanabile, almeno per il momento. In questo scenario ...

Calciomercato Juventus - il punto : ritorno di fiamma per un centrocampista : Fuori dalle Coppe e col campionato ormai in saccoccia, il finale di stagione della Juve è pura formalità. C’è da onorare la Serie A e, dopo il pari a San Siro contro l’Inter, i bianconeri ospitano questa sera il Torino in un derby della Mole importantissimo per i granata. Ma ovviamente la Vecchia Signora pensa già alla prossima stagione con il Calciomercato in primo piano. Ritorna di moda il nome di un centrocampista che, dopo ...

Calciomercato Juventus - Ruben Dias : bianconeri in vantaggio sul Manchester United (RUMORS) : La caccia al difensore per il prossimo Calciomercato della Juventus entra nel vivo. La novità è che il primo della lista ora sarebbe Ruben Dias, centrale di 21 anni del Benfica, che sembra aver scavalcato i vari De Ligt e Manolas. In Portogallo, da qualche giorno, insistono per il trasferimento del promettente centrale lusitano ai Campioni d’Italia ma Paratici non è l’unico ad averlo messo nel mirino, anche il Manchester United, infatti, sarebbe ...

Calciomercato Juventus - i nomi di mercato arrivano dal Portogallo : Calciomercato Juventus – La Juventus non smette mai di cercare sul mercato e Paratici è sempre al lavoro per costruire la squadra del futuro. In un periodo in cui si discute riguardo la permanenza sulla panchina di Massimiliano Allegri, la società sta sondando dunque alcuni dei talenti che, quest’anno, hanno dimostrato di essere pronti per […] L'articolo Calciomercato Juventus, i nomi di mercato arrivano dal Portogallo proviene ...

Calciomercato Juventus - forte accelerata dello United per un obiettivo dei bianconeri : Calciomercato Juventus – Dell’interesse dei bianconeri verso il talento portoghese del Benfica, Joao Felix, già si sa. Il corteggiamento va avanti da un po’, i lusitano hanno anche fissato il prezzo per il proprio gioiello. Ma pare esserci un altro interessamento, abbastanza importante, per il giovane calciatore. Il Manchester United avrebbe serie intenzioni di accapparrarsi Joao Felix. Ole Gunnar Solskjaer vuole infatti ...

Calciomercato Juventus : Quanto può spendere la Juventus? : Calciomercato Juventus: Quanto può spendere la Juventus? Il mercato della Juventus a fine aprile fa sembrare il cubo di Rubik un Sudoku per principianti.Fabio Paratici è un capo dell’area sportiva con una metodologia precisa e vincente: porta avanti parecchie trattative, usa la manovra di disturbo come arma tattica e solo in un secondo momento decide quali obiettivi diventano acquisti.Il 2019 è un’annata forse più complicata delle altre ...

Calciomercato Juventus - Aulas fa sognare i tifosi bianconeri : “Ndombele? Voglio darlo ad Agnelli” : Il presidente del Lione ha parlato del prossimo mercato, soffermandosi sul futuro di Ndombele e sull’interesse della Juve Il Calciomercato estivo si avvicina, i club cominciano a imbastire le prime trattative per non trovarsi poi tra qualche mese in ritardo rispetto alla concorrenza. GUILLAUME SOUVANT / AFP La Juventus ha il vantaggio di non aver più nulla da chiedere alla propria stagione, la vittoria del campionato e le ...

Calciomercato Juventus - Pjanic sul futuro : “Non so cosa succederà” : Calciomercato Juventus, Pjanic parla del futuro – Potrebbe essere uno dei sacrificati di lusso sull’altare del Calciomercato. Le prossime potrebbero essere le ultime 4 partite di Miralem Pjanic con la maglia della Juventus. Da tempo si parla di una mini rifondazione nella rosa bianconera, con Paratici che oltre ad un lavoro di svecchiamento dovrà essere […] L'articolo Calciomercato Juventus, Pjanic sul futuro: “Non so cosa succederà” ...

Calciomercato Juventus - tre possibili super colpi per la Champions : tra questi Skriniar : La Juventus è molto attiva sul mercato in questo periodo. Dopo la bruciante eliminazione dalla Champions League, infatti, la dirigenza bianconera sta già monitorando alcuni dei migliori talenti del mondo in difesa. Il primo obiettivo è De Ligt, fortissimo difensore dell'Ajax autore del gol che ha condannato la Juventus all'eliminazione dalla massima competizione continentale. Su di lui, però, ci sono alcuni top club europei (tra i quali il ...

Calciomercato Juventus - Sun e Marca : 'Ronaldo vorrebbe Guardiola per vincere la Champions' : Juventus certamente senza rivali in campionato, come dimostra anche il pareggio ottenuto fuori casa con l'Inter, a stagione finita. Resta però il fatto che il club bianconero ha deluso in Champions League quest'anno. La dirigenza sabauda ha investito molti soldi per formare una squadra sulla carta fortissima, ma alla fine eliminata dai giovanissimi dell'Ajax, che hanno certamente meritato la semifinale della massima competizione continentale per ...

Calciomercato Juventus - Dybala via? Pronti i due sostituti : Calciomercato Juventus – Grandi manovre in attacco per la Juventus che pianifica un profondo restyling della rosa in estate e oltre a quella di Douglas Costa non esclude la cessione di Paulo Dybala. Con Cristiano Ronaldo, Mandzukic e Kean in rampa di lancio, quindi, secondo ‘Rai Sport’ si starebbe facendo largo in casa bianconera l’idea di puntare con decisione […] More

Calciomercato Juventus : Juan Cuadrado potrebbe salutare - Paratici fissa il prezzo : Juan Cuadrado andrà in scadenza nel 2020, la Juventus sta pensando di vendere il calciatore colombiano per far cassa Juan Cuadrado ha vissuto un’annata ricca di problemi fisici ed in casa Juventus adesso ci si interroga sul suo futuro. Il calciatore colombiano è sempre stato gradito da Allegri, ma adesso i bianconeri potrebbero aver bisogno di far cassa per reinvestire in altri ruoli decisamente più scoperti. L’esplosione di ...

Calciomercato Juventus - incontro Agnelli-Allegri la prossima settimana? : In questa stagione è arrivata l'ennesima Supercoppa nonché l'ottavo scudetto consecutivo, il quinto della gestione Allegri. Ci sono state però l'eliminazione ai quarti di finale di Champions League ...

Calciomercato Juventus : Manolas e Chiesa le trattative più calde : Lo Scudetto stravinto ha chiuso la stagione della Juventus che è già concentrata sul Calciomercato che verrà. In estate Agnelli proverà a regalare ad Allegri gli uomini giusti per vincere la Champions League ed è probabile che arrivi almeno un colpo in ogni reparto. Per la difesa il sogno è De Ligt mentre la pista più percorribile è Manolas, a centrocampo Ramsey non basta e si proverà un difficile assalto a Pogba, per l’attacco il mirino è ...