Unicef | Vaccini per 34 mln bambini in 2019 in Medioriente-Nord Africa

meteoweb.eu

(Di giovedì 2 maggio 2019) Dall’inizio dell’anno, l’insieme con governi, Nazioni unite e ong Partner ha raggiunto oltre 34 milioni dicon campagne di vaccinazione in Paesi colpiti da conflitto e che ospitano rifugiati in, fra cui Iraq, Giordania, Libia, Sira, Sudan e Yemen. In Iraq, solo 4su 10 ricevono tutti iconsigliati prima del loro primo compleanno.Quest’anno oltre 8 milioni dinel Paese hanno ricevuto il vaccino contro morbillo, parotite e rosolia (MPR) e il vaccino orale contro la polio (OPV). In Giordania, l’sta supportando il ministero della Salute con una campagna di vaccinazione in corso, anche contro il morbillo, nel campo per rifugiati di al-Azraq per raggiungere 20milatra i 6 mesi e i 15 anni.In Libano, da giugno 2018 sono state implementate le attività di immunizzazione accelerate in risposta a un’epidemia di ...

sole24ore : Vaccini: Unicef, senza anti-morbillo 21 milioni di bambini l’anno, +22% morti - UNICEF_Italia : Non è un banale raffreddore. Il #morbillo è una malattia estremamente contagiosa e potenzialmente letale. E sta tor… - ubikurbs : RT @Corvonero75: Anche il sindaco di Cesena fa scattare le multe contro i genitori oltre l'esclusione da scuola di bambini SANI. Nel 2011 f… -