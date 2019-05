Rudi Garcia | “Balotelli non deve cedere a provocazioni | da avversario dicevo ai miei

calcioweb.eu

(Di giovedì 2 maggio 2019)‘assolve’ Mario Balotelli, che contro il Nantes ha rischiato l’espulsione per una manata a Diego Carlos. Il tecnico del Marsiglia chiede però all’attaccante italiano di mantenere l’autocontrollo.“Mi fido delle persone e lui mi ha assicurato che non l’ha fatto apposta. Mario è vittima dell’intelligenza dei suoi avversari, io stesso, quando lo affrontavo,aigiocatori di provocarlo. E’ molto esposto ma lo trovo più saggio e più riflessivo rispetto al passato.sapere che non gioca contro degli angeli, nonrispondere alle. Lui comunque non è un simulatore, non è uno che rotola a terra cinque volte per mezzo calcetto, ed è raro che sia lui a provocare per primo“.LEGGI CALCIOWEB PER ESSERE SEMPRE AGGIORNATO SULLE ULTIME NOTIZIE DELLA TUA SQUADRA Per le squadre –> ...

Tuputamadrey22 : JSHDJSJSJSJSJSJSJSJXJXJXJXJX TU FAIS DU RUDI GARCIA EN LIGUE DES CHAMPIONS @VALVERDE ??????????????????? - forzaroma : #Siviglia, futuro sempre più ‘romanista’: #Monchi valuta anche Rudi #Garcia #ASRoma - manolasr : (chiamato rudi per garcia) -