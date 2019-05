Moto GP | Gran Premio Di Spagna 2019 | come vederlo in Tv e in Streaming

MotoGp - novità in arrivo in casa Yamaha : le parole di Meregalli nascondono una grande sorpresa : Interrogato sul prossimo week-end di Jerez, Meregalli ha rivelato in anteprima una novità che comparirà sulla M1 di Rossi e Viñales novità in arrivo per la Yamaha in vista del week-end di Jerez, le M1 di Valentino Rossi e Maverick Viñales disporranno probabilmente già dalle FP1 del cucchiaio in stile Ducati. AFP/LaPresse A rivelarlo è Maio Meregalli ai microfoni di Sky Sport MotoGp: “questa pista è un banco di prova per verificare ...

Semaforo verde per Reunion Rimini - il grande Motoraduno di piazzale Fellini : Come da tradizione, Reunion Rimini propone anche un calendario di spettacoli dal titolo Rock a tutto Gas che si avvierà domani sera sul palco di piazzale Fellini. Alle 21.30 lo spettacolo dei Queen ...

Grande Fratello - 'la bestemmia in onda'. TerreMoto nella casa - chi rischia l'eliminazione : Su Twitter impazza il video della presunta bestemmia di Michael Terlizzi , concorrente del Grande Fratello che potrebbe essere a un passo dalla squalifica . Nell'occhio del mirino un dialogo tra ...

Grande Fratello - "la bestemmia in onda". TerreMoto nella casa - chi rischia l'eliminazione : Su Twitter impazza il video della presunta bestemmia di Michael Terlizzi, concorrente del Grande Fratello che potrebbe essere a un passo dalla squalifica. Nell'occhio del mirino un dialogo tra Terlizzi e Gaetano Arena. A quanto pare il figlio dell'ex naufrago Franco quando Gaetano ha detto di non es

MotoGp - Autogrill diventa partner ufficiale della Ducati : grande soddisfazione per il CEO Domenicali : Il logo dell’azienda che opera nei servizi di ristorazione per chi viaggia comparirà sulla livrea della Ducati e sull’abbigliamento di piloti e team Autogrill, primo operatore al mondo nei servizi di ristorazione per chi viaggia, presente in 30 paesi nel mondo, diventa partner ufficiale di Ducati nel Campionato Mondiale MotoGp 2019. AFP/LaPresse L’accordo tra lo storico brand italiano e la casa motociclistica bolognese ...

Motor Valley Fest : grande entusiasmo per il primo festival della "Terra dei Motori" : A Modena dal 16 al 19 maggio la prima edizione del Festival diffuso dedicato alla zona dell'Emilia Romagna in cui si...

MotoGp - Schwantz : «Marquez è il grande favorito per il titolo» : ROMA - Marc Marquez ha il mondiale in pugno, ma allo stesso tempo è la più grande minaccia per il suo ottavo trionfo. È quanto sostiene Kevin Schwantz, ex pilota e campione del mondo in classe 500 nel 1993. Secondo lo statunitense, che ha assistito alla gara di Austin dove Marquez è caduto mentre era al comando, ' Marc è veloce e ha dimostrato che può vincere il mondiale. Ha ...

'L'Aquila grandi speranze' - la fiction sul terreMoto vince gli ascolti ma delude gli aquilani : Avevano grandi speranze gli aquilani, alla vigilia della prima puntata della fiction diretta da Marco Risi i n onda in prima serata su Rai1 il 17 aprile. Ma il film, che nel titolo, L'Aquila grandi ...

L’Aquila – Grandi speranze su Rai 1 : guardando al futuro dopo il terreMoto : Ventitré interminabili secondi che provocarono 309 morti, 1600 feriti e 80 mila sfollati. Erano le 3.32 del 6 aprile 2009. Sono trascorsi dieci anni dal sisma dell’Aquila: molto è stato fatto e molto c’è da fare. Alcune strade del centro storico sono ritornate più belle di prima dopo il restauro, alcuni palazzi storici hanno ritrovato una nuova giovinezza, così come alcune chiese. Basta poco però per ...

L’Aquila – Grandi speranze - il post terreMoto negli occhi dei ragazzi : Un po’ reportage dall’Aquila, un po’ ragazzi della via Pal, la serie di Rai1 L’Aquila – Grandi speranze è stata girata negli stessi luoghi del terribile terremoto dove per quattro mesi la troupe ha lavorato. Il regista Marco Risi nel raccontare la serie da lui diretta non la definisce fiction, ma “un lungo film in sei parti”: L’Aquila- Grandi speranze in onda su Rai1 a partire da martedì 16 aprile alle ...

L’Aquila – Grandi Speranze : Rai 1 racconta il dramma del terreMoto : L'Aquila - Grandi Speranze - Giorgio Tirabassi Rai Fiction è sempre più vicina al sociale e di recente ha sviluppato una particolare sensibilità per il tema terremoti. Dopo le scene girate ad Amatrice per raccontare il dramma di uno dei protagonisti de La Compagnia del Cigno – un ragazzo che durante la tragedia aveva perso la madre e non riusciva ad accettarne la morte – oggi in prima serata arriva su Rai 1 un’intera serie ...

Grande Fratello - primo terreMoto nella casa : 'Se devo stare qui dentro...'. Chi sta per lasciare il reality : primo scossone al Grande Fratello . Un concorrente starebbe pensando di lasciare la casa dopo una sola settimana di permanenza. Michael Terlizzi in queste ultime ore appare in grave crisi personale: '...

Grande Fratello - primo terreMoto nella casa : "Se devo stare qui dentro...". Chi sta per lasciare il reality : primo scossone al Grande Fratello. Un concorrente starebbe pensando di lasciare la casa dopo una sola settimana di permanenza. Michael Terlizzi in queste ultime ore appare in grave crisi personale: "Il problema è che non sto bene, non so se faccio più bella figura a prendere ed uscire… Perché non mi

MotoGP - Mondiale 2019 : la costanza di rendimento il segreto di Valentino Rossi. Ora serve tornare a vincere per coltivare il grande sogno : Se ad inizio stagione qualcuno avesse detto a Valentino Rossi che, sbarcando a Jerez de la Frontera per il Gran Premio di Spagna 2019, quarto appuntamento del campionato, sarebbe stato secondo in classifica con 3 punti dal leader e, contemporaneamente, con sei lunghezze su Marc Marquez, avrebbe apposto le proverbiali mille firme. Invece, è tutto vero. Il “Dottore” è reduce da due secondi posti tra Argentina e Texas e, cosa più ...