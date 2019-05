Inchiesta sulle sentenze ' pilotate' al Consiglio di Stato e al Cga della Sicilia | in 4 a

Ford - aperta Inchiesta federale negli States sulle emissioni : Gli Stati Uniti hanno aperto un'inchiesta federale su Ford e sulle procedure di certificazioni delle emissioni sulle sue vetture. Lo rende noto la stessa casa automobilistica, chiarendo che il ...

Notre-Dame - Inchiesta sull’incendio : cosa si sa sulle cause. “Allarme suonato alle 18.20 - ma dal sopralluogo esito negativo” : Un’indagine estremamente complessa, resa ancor più difficile dal fuoco che ha incenerito la zona nella quale si è sviluppato l’incendio. Con una (quasi) certezza di investigatori e inquirenti: non è stato un rogo doloso a distruggere la cattedrale di Notre-Dame. “Non esiste alcun dato, al momento, che ci possa far pensare a un atto volontario. La pista privilegiata è quella dell’episodio accidentale”, ha spiegato il ...

Europee - le capilista M5s : al Nord-Est la giornalista minacciata per l’Inchiesta sulle cosche e per le Isole la manager sarda : Per la circoscrizione Nord Est la giornalista minacciata per l’inchiesta sulla ‘ndrangheta in Emilia Romagna e per le Isole la manager sarda di Olidata. Sono Sabrina Pignedoli e Alessandra Todde le prime due capilista M5s volute da Luigi Di Maio e anticipate dai quotidiani. L’elenco completo dei nomi sarà presentato alla stampa sabato 13 aprile a Roma dal vicepremier e capo politico del Movimento. Proprio sulla scelta delle ...

Usa - il ministero della Giustizia crea un team investigativo per indagare sulle origini dell’Inchiesta Fbi sul Russiagate : Un’indagine sull’indagine. O, meglio, per capire come è partita l’inchiesta sul cosiddetto Russiagate che ha coinvolto l’allora candidato presidente repubblicano Donald Trump. Per far questo, il ministro della Giustizia americano William Barr ha costituito un team investigativo per far luce sulle origini del lavoro dell’Fbi sul Russiagate nel 2016. La notizia è stata data da Fox News, secondo cui Barr ha individuato una ...

La commissione d’Inchiesta sulle banche fa paura - ecco qualche consiglio : Habemus commissione! Il Presidente ha firmato. La commissione bicamerale d’inchiesta sugli istituti di credito è realtà. Il paese si munisce di un organo, regolato dall’articolo 82 della Costituzione italiana, che svolgerà le stesse funzioni della magistratura (indagare su argomenti di interesse pubblico) non potendo, però, sentenziare. Ma c’è un però. Che la commissione “non sconfini dai suoi compiti e rispetti l’autonomia delle authority”, è ...

"Bmw - Daimler e VW hanno fatto cartello sulle emissioni". Nuova tegola sull'industria auto tedesca - l'Antitrust Ue apre Inchiesta : Nuova tegola sull'industria automobilistica tedesca. La Commissione europea ha annunciato l'avvio di un'inchiesta formale contro BMW, Daimler e Volkswagen accusandole di pratiche anti-concorrenziali tra il 2006 e il 2014 per aver formato un cartello volto a limitare la concorrenza nel settore dello sviluppo di tecnologie per ridurre le emissioni di autoveicoli diesel e a benzina."Le imprese possono cooperare in molti modi per migliorare la ...

Lega - domani la proposta di legge per una commissione d'Inchiesta sulle case famiglia : "domani la Lega depositerà una pdl per istituire la commissione parlamentare di inchiesta sul business delle case famiglia e per velocizzare adozioni nazionali e internazionali. Occorre fare chiarezza ...

L’Italia è una Repubblica democratica fondata sulle commissioni d’Inchiesta : Da decenni ci svelano meccanismi, complicità, retroscena. Monumentali relazioni, ciclopiche ricostruzioni, stordenti conclusioni, centinaia e addirittura migliaia di pagine che passano al Vetril ogni mistero e ogni scandalo, ogni fatto solo apparentemente chiaro della storia patria e della cronaca,

Commissione d’Inchiesta sulle banche - i suoi compiti e funzioni : non le potrà essere opposto il segreto d’ufficio : La nuova Commissione parlamentare di inchiesta sulle banche, istituita da una legge approvata dal Parlamento in via definitiva lo scorso 26 febbraio con un voto quasi unanime dell’Aula della Camera (con 412 voti a favore, un voto contrario, tre astenuti) e promulgata oggi dal Capo dello Stato, ha un ventaglio molto più ampio di poteri rispetto alla precedente, seppur con i paletti auspicati da Sergio Mattarella, arrivando a toccare anche ...

Ok di Mattarella alla commissione d'Inchiesta sulle Banche : Roma, 29 mar., askanews, - 'Ho promulgato la legge 'Istituzione di una commissione parlamentare d'inchiesta sul sistema bancario e finanziario' approvata dal Senato della Repubblica il 7 novembre 2018 ...

Mattarella firma la legge per la commissione d’Inchiesta sulle banche : Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha promulgato la legge che istituisce la commissione di inchiesta sulle banche. Nel dare il via libera il capo dello Stato ha chiesto che «l’analisi della commissione non sfoci nel controllo delle attività di credito»....

La Commissione d'Inchiesta sulle banche deve partire. M5S e Lega in pressing : La Commissione d'inchiesta sulle banche deve partire subito. È la convinzione di M5S e Lega che chiedono a gran voce che si parta, all'indomani della richiesta di garanzie filtrata dal Quirinale, con Sergio Mattarella che incontrando i presidenti di Camera e Senato, Roberto Fico e Maria Elisabetta Alberti Casellati, ha chiesto garanzie perché non diventi un processo a Bankitalia."Sulla Commissione d'inchiesta sulle banche non ...

Lo stop alla commissione di Inchiesta sulle banche spiegato dai giornali : 'Il Quirinale vuole che la Banca d'Italia sia messa a riparo da ogni governo - si legge nella cronaca - e che la sua indipendenza venga tutelata. La commissione, presentata da grillini e leghisti ...