Honor 10 riceve in Italia un aggiornamento con le patch di aprile 2019

Honor 9 riceve ufficialmente l’aggiornamento ad Android 9 Pie in Italia : HONOR annuncia l'arrivo dell'aggiornamento ad Android 9 Pie per HONOR 9. L'articolo HONOR 9 riceve ufficialmente l’aggiornamento ad Android 9 Pie in Italia proviene da TuttoAndroid.

Honor View20 e Honor Magic 2 si apprestano a ricevere GPU Turbo 3.0 con Magic UI 2.1 : HONOR View20 e HONOR Magic 2 riceveranno a breve l'aggiornamento con Magic UI 2.1, che include GPU Turbo 3.0, lanciata con la serie P30 di Huawei. L'articolo HONOR View20 e HONOR Magic 2 si apprestano a ricevere GPU Turbo 3.0 con Magic UI 2.1 proviene da TuttoAndroid.

Avvistata EMUI 9 su Honor 8 Pro - mentre Honor 8 potrebbe non ricevere altri aggiornamenti : Giornata ricca di eventi interessanti per uno dei produttori di smartphone Android più popolari in Italia, considerando il fatto che anche Honor 8 Pro ha iniziato a ricevere l'aggiornamento contenente anche la tanto invocata interfaccia EMUI 9. Uno step cruciale per lo sviluppo software dello smartphone, avvenuto lo stesso giorno che ha visto coinvolto il cosiddetto Honor 9 (trovate maggiori nel nostro articolo di questa mattina). Il tutto, poi, ...

Honor View 10 Lite riceve Android 9 Pie in Italia - ASUS ZenFone 5 - ZenFone 5Z e ZenFone 4 Selfie Pro nuove patch di sicurezza : Importanti aggiornamenti in roll out per HONOR View 10 Lite, ASUS ZenFone 5, ZenFone 5Z e ZenFone 4 Selfie Pro. Curiosi di sapere quali sono le novità? L'articolo HONOR View 10 Lite riceve Android 9 Pie in Italia, ASUS ZenFone 5, ZenFone 5Z e ZenFone 4 Selfie Pro nuove patch di sicurezza proviene da TuttoAndroid.