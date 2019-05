Crollo dei profitti per SEGA | l' azienda si focalizzerà su IP esistenti e porting per PC

eurogamer

(Di giovedì 2 maggio 2019)sisulle IPe ha promesso piùPC oltre a portare i suoi franchise chiave oltreoceano, segnala Tweaktown.non ha fatto molto bene nel 2018, iannuali dell'sono crollati di oltre il 70% a 23,82 milioni di dollari, e la roadmap dei giochi per il 2020 è andata in pezzi a causa di errori di mercato, troppi titoli in fase di sviluppo, mancanza di vendite e ritardi nelle uscite.Come afferma, il piano "è sceso significativamente al di sotto delle aspettative iniziali a causa del deterioramento del contesto imprenditoriale e della mancanza di titoli di successo". Ma la compagnia ha un piano: raddoppiare i franchise popolari come Persona, Yakuza e Sonic e allontanarsi dallo sviluppare troppe nuove IP.sifortemente sui suoi successi provati e lancerà una o due remaster.I giochi per PC sono andati bene per tutto ...

Eurogamer_it : Crollo dei profitti per #SEGA, ma c'è un piano. - 46Oliver : RT @La_Siusi: Come mai la #Lega fece la stessa cosa per #Alemanno e ora con la #Raggi ha avuto scrupoli? Solo per ripicca? - Steno5Stelle : RT @lvoir: Ahahahahahah le avete viste le prime pagine dei giornali? CROLLO #M5S (ormai è un titolo fisso) Avanzano #Lega #Fi #FdI e #Pd ??… -