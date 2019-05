Addio alle sanzioni disciplinari | alle scuole elementari stop a note e sospensioni

Xavi dà l'Addio al calcio : 'Non vedo l'ora di iniziare ad allenare - mi ispiro a Cruyff' : Con la maglia numero 6 del Barcellona ha incantato l'Europa, con quella numero 8 della Spagna ha conquistato il mondo intero . Oggi si ritira Xavi Hernandenz, centrocampista che ha rivoluzionato insieme al suo Barca il calcio. Queste le parole dell 39enne spagnolo affidate a Generation Amazing : 'È stato un ...

Scuola - Addio alle note sul registro e alle sospensioni : Abrogate le sanzioni disciplinari, ma solo per gli alunni delle scuole elementari. Lo stabilisce un emendamento al disegno...

Allegri e le voci di Addio alla Juve : "Tutti gli anni si dice che vado via - ma poi resto" : Non si parla solo del derby che si giocherà domani sera nella tradizionale conferenza stampa pre-gara di Massimiliano Allegri. Ad essere tirato in ballo è infatti anche il futuro del tecnico ...

Governo - l’altolà di Di Maio : «Chi rivuole le Province si trovi un altro alleato» Video Addio voto sull’euro - ora salario minimo : Il vicepremier alla presentazione del programma del M5S per le europee: «Le Province sono uno spreco, inutile ammalarsi di amarcord per farle ritornare»

Governo - l’altolà di Di Maio : «Chi rivuole le Province si trovi un altro alleato» Addio voto sull’euro - ora salario minimo : Il vicepremier alla presentazione del programma del M5S per le europee: «Le Province sono uno spreco, inutile ammalarsi di amarcord per farle ritornare»

Milan e Gattuso Addio rimandato - l'Inter 'congela' Spalletti : Rino Gattuso e Luciano Spalletti hanno almeno una cosa in comune. Tra qualche settimana entrambi potrebbero non allenare più a Milano. Dei due quello più in bilico è il rossonero, salvato in extremis ...

Addio a Iroso - l’ultimo mulo in forza alle truppe alpine. Zaia : “Era un vecchio amico” : È morto Iroso, l'ultimo mulo che era stato in forza alle truppe alpine. Aveva 40 anni, equivalenti a 120 per un uomo. Il Presidente della Regione Veneto Luca Zaia: “Come tutti i veri Alpini, anche il Generale Iroso non è morto, è semplicemente andato avanti, per restare comunque per sempre nei nostri cuori”.Continua a leggere

Cannavaro dice Addio alla Cina : «Allenerò solo il Guangzhou Evergrande» : TORINO - Lo scorso 15 marzo Fabio Cannavaro era stato designato come successore di Marcello Lippi alla guida della Nazionale , ma l'avventura dell'ex Pallone d'Oro sulla panchina dei Dragoni Rossi è ...

Deutsche-Commerzbank - Addio alle nozze : L'operazione voluta dal governo tedesco salta per troppe criticità: dal rischio sistemico ai problemi Antitrust. Ora torna in campo l'ipotesi di un salvataggio italiano targato Unicredit. Ubs punta al ...

Maglia Juventus 2019/2020 - Addio alle strisce : ecco il reale motivo : Maglia Juventus- I tifosi bianconeri storcono il naso di fronte alla nuova Maglia della Juventus. addio alla tradizione, addio alle strisce e alla storia Juve. Una scelta piuttosto particolare, ma che trova una risposta reale e concreto in ambito mercato e marketing. Di fatto, la scelta è dettata dal mercato americano, dove le maglie a […] More

Maglia Juve 2020 - svolta storica : in casa Addio alle strisce bianconere : Un politica che Andrea Agnelli sta portando avanti da tempo: si è cominciato dal logo, si è continuato con l'acquisto di Cristiano Ronaldo e adesso con la Maglia bicolore. La rincorsa della Juventus ...

Juventus - ecco la nuova maglia 2019-2020 : Addio alle strisce bianconere : La Juventus cambia pelle per la stagione 2019-2020: la prossima divisa dei Campioni d'Italia non sarà più a strisce bianconere.Le prime anticipazioni sono state confermate e tra poche settimane ci sarà la presentazione ufficiale, la nuova maglia Adidas 2019-2020 sarà perfettamente divisa in due, metà bianca e metà nera mentre la parte centrale sarà divisa da una strisciolina rosa, omaggio alla divisa dei fondatori nel 1897.Le strisce, più larghe ...

Nuova maglia Juventus : Addio alle strisce bianconere - tifosi divisi [FOTO] : Bernardeschi e Dybala modelli per la Nuova maglia della Juventus che sta dividendo i tifosi: addio alle strisce bianconere La Juventus si appresta a presentare la sua Nuova maglia in vista della prossima stagione, ma già alcune foto dello shooting sono già trapelate. Bernardeschi e Dybala hanno fatto da modelli per la Nuova divisa che di certo farà discutere. Il bianconero c’è sempre, ma le strisce non più. La maglia è infatti divisa ...

Juve - ecco la conferma : Addio alle strisce bianconere nella maglia : maglia Juventus 2019-2020. In casa Juventus, ottenuta la conferma dell’ottavo scudetto consecutivo, si può già guardare alla stagione 2019-2020 dove partirà una nuova rincorsa alla Champions League, trofeo che manca dal 1996 nella bacheca della squadra piemontese. Chiellini e compagni affronteranno però la prossima annata sportiva con un look decisamente inedito che potrebbe suscitare qualche […] L'articolo Juve, ecco la conferma: ...