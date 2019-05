MotoGp | niente da fare per Dani Pedrosa | lo spagnolo non proverà la KTM nei test di Jerez

sportfair

(Di mercoledì 1 maggio 2019) Le condizioni della clavicola operata lo scorso gennaio non permettono ancora adi scendere in pistanon prenderà parte ai prossimidide la Frontera, in programma a partire da lunedì subito dopo il Gp diche si correrà domenica. Lo, divenutoer della KTM dopo l’addio alla HRC dopo 13 anni, non si è ancora ristabilito dopo l’operazione alla clavicola destra avvenuta lo scorso gennaio.Le condizioni dell’articolazione non gli permettono di salire in sella alla moto, dunque l’iberico dovrà rinunciare aispagnoli.comunque sarà agià venerdì perchè gli organizzatori del circuito hanno deciso di intitolargli la curva numero 6, uno splendido riconoscimento chepotrebbe festeggiare con un blando giro di pista per ringraziare il pubblico del circuito andaluso.L'articolo...

