Live – Non è la D’Urso | Francesca Barra litiga con Lemme e svela | “Sono incinta”

'Pamela Prati ha problemi di cuore - il matrimonio non è posticipato' : la rivelazione di Eliana Michelazzo a Live Non è la D'Urso : In attesa di scoprire se il fidanzato di interverrà questa in diretta a Live non è la D'Urso , una notizia choc potrebbe cambiare le carte in tavola e far saltare il matrimonio dell'anno. In studio , ...

Paola Caruso/ Incontrerà il padre biologico? - Live Non è la D'Urso - : Paola Caruso per svelare la verità sul padre biologico torna a Live, Non è la D'Urso. Sulla madre biologica dice: 'ancora non riesco a crederci'.

Messi e il tabù Liverpool - i Reds una delle 6 squadre a cui non ha segnato : tra le altre ci sono due italiane : Clamoroso a dirlo, ma esistono squadre in Champions League contro le quali Messi è rimasto a secco. Tra queste il Liverpool, avversario di stasera. Due gare in carriera per l’argentino contro i Reds e nessun gol. Niente goal anche contro l’Atletico Madrid, contro cui Messi in Europa è rimasto a bocca asciutta in quattro occasioni. Tra le squadre che possono vantarsi di aver bloccato Messi c’è anche il Rubin Kazan. Per i ...

Live – Non è la D’Urso : nella settima puntata annunciata la presenza di Mark Caltagirone - futuro marito della Prati. Ospiti Lemme e Lele Mora (che si ricrede) : Pamela Prati Si preannuncia una puntata di Live – Non è la D’Urso ricca di colpi di scena; nel corso del settimo appuntamento, in onda stasera in prima serata su Canale 5, Barbara D’Urso è pronta ad intrattenere il suo pubblico con diversi Ospiti “degni di nota”. A cominciare da Paola Caruso che, come annunciato ieri a Pomeriggio Cinque, potrebbe rivelare il nome del suo vero padre. Oltre all’ex bonas di ...

Live Non è la D’Urso ottava puntata : ospiti e anticipazioni 1 maggio 2019 : Live NON È LA D’Urso ottava puntata. Torna mercoledì 1 maggio 2019 il nuovo prime time di Canale 5 condotto da Barbara D’Urso. Ecco di seguito anticipazioni e ospiti del’ottavo appuntamento. DOVE VEDERE LE PUNTATE Live Non è la D’Urso ottava puntata: ospiti e anticipazioni 1 maggio 2019 Anche per la sesta puntata del nuovo show di Barbara D’Urso saranno presenti in studio moltissimi ospiti. Alberico Lemme, il farmacista reduce ...

Alberico Lemme/ Torna al Grande Fratello 2019? - Live Non è la D'Urso - : Alberico Lemme Torna al Grande Fratello 2019? Barbara D'Urso annuncia colpi di scena in arrivo con il dietologo protagonista, Non è la D'Urso,.

Live Non è la D'Urso diretta settima puntata : anticipazioni : Live Non è la D'Urso, il programma Videonews condotto da Barbara d’Urso, in onda, stasera, mercoledì 1 maggi 2019, in prima serata, su Canale 5, è giunto al settimo appuntamento. Live Non è la D'Urso, settima puntata, ospiti Tra gli ospiti della settima puntata di 'Live non è la D'Urso', forse, il farmacista Alberico Lemme, reduce dall'esperienza del 'Grande Fratello 16';prosegui la letturaLive Non è la D'Urso diretta settima puntata: ...

Messi sfida il Liverpool : è una delle squadre a cui non ha segnato. E ci sono due italiane : 110 gol in 131 partite in Champions League per Leo Messi , eppure ci sono alcune squadre " poche, in realtà " che sono riuscite a sfuggirgli e alle quali il fenomeno argentino non è riuscito a segnare.

Live - Non è la D'Urso - le anticipazioni della puntata del 1 maggio : chi sono i protagonisti : Sarà una puntata ricchissima soprattutto di emozioni vere quella di Live - Non è la D'Urso in onda domani primo maggio. Come anticipato dalla stessa conduttrice a Pomeriggio Cinque su Canale 5 oggi 30 aprile, ci saranno moltissime sorprese. Barbara D'Urso ha infatti anticipato ai telespettatori in a

Live – Non è la d’Urso : anticipazioni puntata 1 maggio 2019 : Live – Non è la d’Urso: le anticipazioni della puntata in onda mercoledì 1 maggio Una puntata ricca di emozioni è stata preparata domani sera per gli spettatori di Live – Non è la d’Urso. Barbara, in onda oggi su Canale 5 con Pomeriggio Cinque, ha svelato in anteprima quelli che saranno i momenti clou […] L'articolo Live – Non è la d’Urso: anticipazioni puntata 1 maggio 2019 proviene da Gossip e Tv.

Live – Non è la D’Urso : Paola Caruso pronta a svelare chi è il suo vero padre : Paola Caruso Dopo una breve pausa, Live – Non è la D’Urso è pronto a ritornare in prima serata. Nella settima puntata del programma, Barbara D’Urso si concentrerà nuovamente sul giallo legato alle nozze di Pamela Prati, ma questo non sarà l’unico argomento: Paola Caruso potrebbe infatti svelare a tutta Italia il nome del suo papà biologico. Adottata fin dall’infanzia, Paola ha ritrovato, proprio grazie alla ...

Valverde teme il Liverpool : "Vogliamo vincere - ma non dobbiamo prendere gol" : Ernesto Valverde ha le idee chiare in vista dell'andata della semifinale di Champions contro il Liverpool e preferisce volare basso. " Vogliamo vincere, ma sappiamo anche quanto sia importante evitare ...

L’estate ‘Live’ di Ghali - i quattro imperdibili appuntamenti ai quali non mancare : Dopo il Primo Maggio quattro incredibili appuntamenti in Europa per Ghali: Wireless Festival, Lollapalooza Paris, POW WOW Festival e Tomorrowland Dopo l’uscita di I Love you il brano che in poche settimane ha raggiunto oltre 7 milioni di stream, Ghali per la sua prima apparizione live, rinnova il suo impegno e sceglie il palcoscenico del concerto dei lavoratori del Primo Maggio a Roma. L’artista milanese, da sempre attento alle tematiche ...

Champions League - Suarez non si fida del Liverpool : “In Champions League non ci si puo’ distrarre nemmeno per un secondo, perche’ si rischia di essere puniti immediatamente”. Sono le dichiarazioni di Luis Suarez, secondo quanto riportato da Uefa.com, alla vigilia della semifinale di andata di Champions League tra il Barcellona e il Liverpool, l’attaccante non si fida dei Reds. “I nostri tifosi al Camp Nou faranno sentire che tutti quanti vogliamo vincere ...