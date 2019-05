Bakayoko | Ecco perché ero in ritardo per l' allenamento

ilgiornale

(Di mercoledì 1 maggio 2019) Marco Gentile Il Milan resterà in ritiro fino a lunedì sera, giorno della sfida contro il Bologna. Ildiha fatto infuriare Gattuso che non ha digerito anche la presunta giustificazione del calciatore: "Ero rimasto in tangenziale senza benzina"Momenti di alta, altissima tensione al Milan con Gennaro Gattuso su tutte le furie per l'atteggiamento di Tiemouéche nella giornata di oggi si è presentato con un'ora dialla seduta d'. Il tecnico calabrese, che avrebbe già voluto il ritiro dopo la brutta sconfitta subita contro il Torino, l'ha subito ordinato dopo l'ennesima insubordinazione di uno dei suoi. Da domani alle ore 16 fino a lunedì sera, quando si disputerà il match contro il Bologna dell'ex dal dente avvelenato Sinisa Mihajlovic, la squadra resterà in ritiro punitivo., uno dei più positivi in questa seconda parte ...

Milannews24_com : Ritardo Bakayoko, ecco la giustificazione data dal francese a Gattuso - fachetti3333 : RT @cmdotcom: Entourage Bakayoko a CM: 'Ecco perché è arrivato tardi all'allenamento' #Milan - cmdotcom : Entourage Bakayoko a CM: 'Ecco perché è arrivato tardi all'allenamento' #Milan -